أصدر مرسوماً بتمديد العمل بمرسوم العفو 3 أشهر.. وزوّد محافظ دير الزور بتوجيهاته الرئيس الأسد للمحافظين: تطبيق القوانين على الجميع.. ومكافحة البيروقراطية والهـدر ووقـف الـتعـديـات علـى الأمـلاك الـعـامـة.. ووضـع آلـيـة لـضـبط الأسـعـار

الدولة السورية مستمرة في مكافحة الإرهاب وإنجاز المصالحات

إشراك مؤسسات الإدارة المحلية في العملية التنموية

وتحقيق العدالة بين المدن والأرياف تنموياً وخدمياً

إيـلاء الأهـمـيـة الـقـصـوى لـذوي الـشـهـداء وللـجـرحـى

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد، ظهر أمس، المحافظين بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية.

وأكد الرئيس الأسد خلال اللقاء أن دور المحافظ يجب ألا يقتصر على تمثيل الدولة في المحافظة بل الأكثر أهمية هو أن يشعر المواطن بأن هذا المحافظ يمثّله أمام الحكومة، وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة أمام تعاون أكبر وأكثر شفافية بين المحافظين والمواطنين واللجان المحلية.

وشدد الرئيس الأسد على أهمية مشاركة المحافظين ومؤسسات الإدارة المحلية في العملية التنموية، لأنها الأقدر على وضع الخطط المناسبة لكل منطقة، وخاصة فيما يتعلّق بإعادة الإعمار، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة بين المدن والأرياف، إن كان من حيث التنمية أو من حيث الشؤون الخدمية.

وأشار الرئيس الأسد إلى أهمية العمل على التقيّد بالقوانين وتطبيقها على الجميع بعيداً عن الانتقائية والمحسوبيات، الأمر الذي يتطلّب مزيداً من الجولات الميدانية، بما يساعد في كشف الفاسدين ومحاسبتهم، ومكافحة البيروقراطية والهدر في مؤسسات الدولة، ووقف جميع المخالفات والتعديات على الأملاك العامة، وفي وضع آلية مناسبة للتعاون بين مؤسسات الإدارة المحلية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسعار، وهذا كله يصب في مصلحة المواطن.

وشدد الرئيس الأسد على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لذوي الشهداء وللجرحى، لما قدّموه من تضحيات كبيرة ساهمت في الحفاظ على سورية.

ولفت الرئيس الأسد إلى أن الدولة السورية مستمرة في مكافحة الإرهاب وفي إنجاز المزيد من المصالحات، مشيراً إلى أن مؤسسات الإدارة المحلية لديها الإمكانية للعمل من خلال علاقتها المباشرة مع المواطنين على تعزيز المصالحات، التي ساهمت في حقن الدماء واستعادة الحياة الطبيعية إلى العديد من المناطق.

تمديد العمل بمرسوم العفو

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة(1): يُمدّد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر.

المادة (2): يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-1-1438 هجري

الموافق لـ 27-10- 2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

ونص المرسوم التشريعي رقم 15 على أن كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من صدوره، سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقّه أو لم تتمّ المباشرة بها بعد، كما نصّ على أن كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

سمرة يؤدي اليمين القانونية محافظاً لدير الزور

وأمام الرئيس الأسد، أدى محمد إبراهيم سمرة، أمس، اليمين القانونية محافظاً لمحافظة دير الزور.

وبعد ذلك استقبل الرئيس الأسد المحافظ وزوّده بتوجيهاته وتمنى له النجاح في مهامه.

وكان الرئيس الأسد أصدر، الأربعاء، المرسوم رقم 319 لعام 2016 القاضي بتعيين سمرة محافظاً لمحافظة دير الزور، وإنهاء تعيين محمد قدور العينيه.