استشهاد وإصابة 17 طالباً بقذائف إرهابية على مدرسة في حلب الجيش يسيطر على صوران والمزارع المحيطة بها في ريف حماة ويدك تحصينـات التكفيريين في أريـاف حمص ودرعـا واللاذقـيـة

أضاف “معتدلو أوباما” أمس جريمة جديدة إلى سجلهم الدموي الأسود بعدما استهدفوا من جديد بقذائف صاروخية مدرسة في حلب، ما أسفر عن استشهاد 3 أطفال وإصابة 14 آخرين بجروح خطيرة.

جرائم التكفيريين تواصلت أيضاً في الأحياء السكنية الآمنة واتسع نطاقها أمس ليشمل محافظات دمشق وحمص وإدلب وأدت الاعتداءات الجبانة إلى إصابة عدد من المواطنين إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين.

وسط هذه الأجواء تابعت قواتنا المسلحة مهمتها الوطنية وحققت إنجازاً جديداً أمس في ريف حماة تمثل باستعادة السيطرة على بلدة صوران والمزارع المحيطة بها بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. في وقت نفذت وحدات من الجيش بإسناد من سلاح الجو رمايات نارية مركزة على تجمعات ونقاط تحصن إرهابيي داعش والنصرة في أرياف حمص ودرعا واللاذقية والسويداء دمرت خلالها آليات وعربات مدرعة للإرهابيين وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفهم بينهم متزعمو مجموعات.

فقد استهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في حي الزهراء في حلب ظهر أمس بعدد من القذائف الصاروخية المدرسة الوطنية في حي الشهباء ما تسبب باستشهاد 3 أطفال وإصابة 14 آخرين بجروح مختلفة، كما أدى الاعتداء الإرهابي أيضاً إلى وقوع أضرار مادية في الغرف الصفية وبناء المدرسة، كما سقطت قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون على أحد المنازل في ضاحية الأسد السكنية في حي الحمدانية ما أدى إلى استشهاد 3 أشقاء وإصابة شقيقهم بجروح.

وفي ريف إدلب أفادت مصادر أهلية بأن إرهابيين يتحصنون في بلدة بنش قصفوا بعشرات القذائف بلدة الفوعة ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

كما استهدف إرهابيو ما يسمى جيش الإسلام بقذيفتين صاروخيتين منطقة المزة 86 ومحيط كلية الآداب ماأسفر عن إصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وفي ريف حمص اعتدت المجموعات الإرهابية بـ 28 قذيفة صاروخية وهاون على قرية المشرفة الواقعة على بعد نحو 18 كم شمال شرق مدينة حمص، وأدت الاعتداءات الإرهابية إلى إصابة شخصين بجروح وأضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

ميدانياً، نفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عمليات مكثفة على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية استعادت خلالها السيطرة على بلدة صوران والمزارع المحيطة بها في ريف حماة، وجاءت عملية السيطرة بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وإصابة العشرات منهم وتدمير 6 عربات مركب عليها رشاشات وأخرى مدرعة. هذا وتعمل عناصر الهندسة على تمشيط المنطقة لتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون قبل فرارهم لإعاقة تقدم وحدات الجيش.

وفي وقت سابق نفذت وحدات من الجيش رمايات دقيقة على تجمعات وأوكار التنظيمات الإرهابية في كفر زيتا أدت إلى مقتل عدد من الإرهابيين بينهم أحد متزعمي ما يسمى حركة أحرار الشام الإرهابي محمد عبد الكريم الحاج ياسين والإرهابي محمد جاسم الحمداوي في قرية صوران، وأدت عمليات الجيش على محاور تحرك التنظيمات الإرهابية إلى تدمير آليتين ومقتل 5 إرهابيين في قرية ترملة وإعطاب سيارة بيك آب ومقتل إرهابي بداخلها شمال بلدة مورك.

وفي ريف حمص أوقعت وحدات من الجيش أعداداً من الإرهابيين قتلى ومصابين في رمايات نارية على تجمعاتهم وأوكارهم في قرى الوعرة والتوتة وتل أبو السناسل والغجر في ريف المحافظة الشمالي.

وفي درعا وريفها نفذت وحدات من الجيش رمايات نارية دقيقة على تجمعات ونقاط تحصن التنظيمات الإرهابية في مخيم النازحين وحيي الحمادين والأربعين وشمال مبنى الأرصاد وجنوب دوار المصري وغربي الجمرك القديم وفرن العباسية وشرق بناء كتاكيت في منطقة درعا البلد، وأسفرت الرمايات عن تدمير مقرات وتحصينات وشاحنة كبيرة لنقل العربات المدرعة وآلية مزودة بقاعدة إطلاق صواريخ للتنظيمات الإرهابية ومقتل عدد من أفرادها.

وفي وقت لاحق وجهت وحدة من الجيش رمايات دقيقة على نقطة تتحصن فيها مجموعة إرهابية في بلدة اليادودة نحو 5 كم غرب مدينة درعا أدت إلى إيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي ريف السويداء الشمالي الشرقي تم تدمير صهريج وقود لإرهابيي تنظيم داعش والقضاء على عدد من أفراده في ضربات مركزة على محور تسلل آلياتهم شرق قرية شعف.

وفي ريف اللاذقية الشمالي نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري غارات مكثفة على مواقع وتحصينات المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة وتركزت الغارات في كفر سندو وتردين وضهرة تردين وأدت إلى تدمير مقرات وعدد من الآليات للتنظيمات الإرهابية وإيقاع عدد من أفرادها بين قتيل ومصاب.