روسيا تفنّد أكاذيب الغرب حول “الكيميائي” وتدعو لتوسيع صلاحيات اللجنة الأممية بوتين: قوى معيّنة في واشنطن أفشلت الاتفاق الروسي الأمريكي

حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تعثر محاولات إطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في سورية، مؤكداً أن قوى معيّنة في واشنطن فعلت كل ما بوسعها لإفشال تنفيذ الاتفاقات الروسية الأمريكية، وذلك في إشارة مبطنة إلى الصراع بين أقطاب القرار الأمريكي في البيت الأبيض والبنتاغون حول الملف السوري.

وفي معرض ردها على استحضار الغرب لموضوع استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوثائق الجديدة لا تختلف عن سابقاتها وتحمل تناقضات وسوء قراءة واستنتاجاتها مجردة من “البراميترات” التقنية وهدفها تشويه سمعة الحكومة السورية، وفيما شدد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن التمديد التلقائي لصلاحيات اللجنة المعنية بالتحقيق في الهجمات الكيميائية لن ينجح، داعياً إلى توسيع صلاحياتها لتتمكن من جمع معلومات عن تدبير الإرهابيين لهجمات جديدة باستخدام مواد سامة، أكد ميخائيل أوليانوف مدير قسم الحد من انتشار الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية أن التقرير الأخير مليء بالعيوب ويعكس سياسة خطيرة.

وفي تأكيد جديد على انعدام التوافق في الموقف الأمريكي، تناقضت تصريحات الوزير جون كيري مع مواقف إدارته التي ترفض جميع الدعوات للتنسيق مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب، وتماطل منذ أشهر طويلة بالوفاء بوعودها في فصل ما تسميه “معارضة معتدلة” عن الإرهابيين في سورية، وأقر بالأمس بأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة يعد أمراً مستحيلاً دون مساعدة إيران وروسيا.

وتجاهل كيري مسؤولية بلاده عن إفشال الاتفاق الروسي الأمريكي كما تناسى تصريحات سابقة له أبدى فيها استياءه من عدم اتخاذ الإدارة الأمريكية أي خطوات عسكرية لدعم ما يسميها “الجهود الدبلوماسية” التي يقوم بها في سورية.

وفيما رحّل المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا المباحثات السورية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية المقبلة، معتبراً أن الخطوات التالية لحل الأزمة ستتوقف على المباحثات في إطار اجتماع لوزان، علقت نيوزيلندا العمل بمشروع قرار قدمته سابقاً إلى مجلس الأمن حول وقف الأعمال القتالية في سورية وخاصة في حلب.

وفي التفاصيل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولات إطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في سورية تعثرت بسبب فشل الولايات المتحدة في الالتزام بتعهداتها،

وقال بوتين في كلمة ألقاها أثناء جلسة في منتدى فالداي المنعقد في مدينة سوتشي أمس: كان يبدو أن جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب بدأت تتشكل بعد إجراء مفاوضات طويلة وبذل جهود هائلة وتحقيق حلول وسط معقدة إلا أن ذلك لم يحدث ولم تنجح اتفاقاتنا الشخصية مع رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، وأضاف: إن قوى معيّنة في واشنطن فعلت كل ما بوسعها لإفشال تنفيذ الاتفاقات الروسية الأمريكية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس سعي الغرب غير المبرر وغير المعقول إلى تكرار أخطائه في المنطقة.

وأكد بوتين أن جماعات إرهابية لا تزال تتلقى أسلحة ومساعدات من دول معروفة بهدف استخدامها لتحقيق أهداف سياسية معيّنة محذراً هؤلاء الذين يريدون استغلال الإرهابيين بالقول: إن المتطرفين أذكى وأقوى منكم وإنكم ستخسرون دائماً في حال اللعب معهم، وأشار إلى أن الدول الغربية تجاهلت دعوات موسكو المتكررة إلى مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، مجدداً الدعوة إلى توحيد الجهود لمواجهة هذا الخطر العالمي، مشدداً على أن منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من أزمات ونزاعات دموية بحاجة إلى وضع خطة شاملة للتنمية الاقتصادية على غرار خطة مارشال لتنمية أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

زاخاروفا: تحالف واشنطن يزعزع الوضع في سورية

من جهتها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يزعزع الوضع في سورية ويخلق المشاكل الإنسانية هناك، مشيرة إلى أن عمليات هذا التحالف تخالف أحكام القانون الدولي لأنها تتم دون موافقة الحكومة السورية، وقالت: إن التحالف الأمريكي لا يأخذ بعين الاعتبار وقوع ضحايا مدنيين في سورية، حيث أدت الغارات التي شنها إلى مقتل ما لا يقل عن 300 من السكان المدنيين، مشيرة إلى الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية لهذا التحالف.

كما انتقدت زاخاروفا الاتهامات الغربية للعمليات الروسية ضد الإرهاب في سورية، وقالت: كالعادة كل هذه الاتهامات لا تقوم على إثباتات مقنعة كما أن نفي الجانب الروسي لها عبر الصور الفوتوغرافية والوثائق وغيرها لا يركز عليه التحالف الدولي والجانب الغربي بشكل عام، مبينة أن الإرهابيين في الأحياء الشرقية لحلب يحصلون على مزيد من الأسلحة ولا يسمحون للمدنيين بالخروج رغم إعلان تهدئة إنسانية من الجانبين السوري والروسي متسائلة: لماذا لا تركز وسائل الإعلام الغربية على هذا الجانب وتبدي اهتمامها بكيفية حصول الإرهابيين على الأسلحة الأمريكية.

من جانب آخر نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ادعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية التي تحدثت عن قصف الطيران الروسي مدرسة في إدلب، مشيرة إلى أن الاتهام استند إلى مزاعم من وصفتهم بأنهم شهود عيان على الرغم من عدم وجود أي أدلة على أي دور روسي في الهجوم.

ورداً على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جورج إرنست بأن موسكو تعرقل جهود واشنطن في التسوية السلمية للأزمة في سورية قالت زاخاروفا: هذه أقوال شخص لا يعرف الواقع في المنطقة ونصحته بقراءة المقال الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست في الـ 23 من الشهر الجاري حول أن القيادة الأمريكية تبحث مسألة إمداد الإرهابيين في سورية بالأسلحة وقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بترك هذا الموضوع للإدارة القادمة.

وحول الاتهامات الصادرة مؤخراً ضد سورية بشأن الأسلحة الكيميائية أكدت زاخاروفا أن الوثائق الجديدة لا تختلف عن سابقاتها وتحمل تناقضات وسوء قراءة واستنتاجاتها مجردة من “البراتميترات” التقنية وهدفها تشويه سمعة الحكومة السورية، مبينة في الوقت ذاته أن الأمر الإيجابي هو الحديث عن استخدام الأسلحة الكيميائية ليس من قبل تنظيم داعش الإرهابي فقط بل أيضاً مجموعات إرهابية أخرى.

تشوركين يدعو لتوسيع صلاحيات لجنة “الكيميائي”

إلى ذلك أكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن التمديد التلقائي لصلاحيات اللجنة المعنية بالتحقيق في الهجمات الكيميائية بسورية لن ينجح، داعياً إلى توسيع صلاحياتها لتتمكن من جمع معلومات عن تدبير الإرهابيين في سورية والعراق لهجمات جديدة باستخدام مواد سامة، بدلاً من تمديد تفويضها تلقائياً.

من جهته أكد ميخائيل أوليانوف مدير قسم الحد من انتشار الأسلحة ومراقبة التسلح في وزارة الخارجية الروسية أن التقرير الأخير الصادر عن آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام المواد الكيميائية في سورية مليء بالعيوب ويعكس سياسة خطيرة، ولفت إلى أن إثارة مسألة فرض عقوبات ضد سورية على هذا الأساس المهزوز مدفوعة بأهداف ومآرب سياسية محضة مرتبطة بالرغبة في تشويه صورة الحكومة السورية.

كيري على تناقضاته

في الأثناء أقر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية يعد أمراً مستحيلاً دون مساعدة إيران وروسيا، وقال: إن الولايات المتحدة تحتاج لمساعدة روسيا وإيران من أجل حل الأزمة في سورية، مشيراً إلى أن إبعاد موسكو وطهران من المحادثات حول سورية يعني خلق مشكلات جديدة، وأضاف: ما زلت أعتقد أن حل الأزمة في سورية ممكن من خلال الجهود الدبلوماسية على الرغم من أن الأمر ليس بهذه البساطة، زاعماً أن بلاده تواصل بذل الجهود لإيجاد حل سياسي في سورية.

دي ميستورا بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية

من جهة ثانية قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، ستافان دي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس: إن اجتماع وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة والدول المجاورة لسورية في لوزان في الـ 15 من الشهر الجاري كان واعداً، مضيفاً: ننتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لنرى ما إذا كانت ستؤثر على طريقة النظر للعملية السياسية بين المشاركين.

من جهة أخرى أعلن دي ميستورا أنه عيّن أحد مستشاريه فولكر برتس رئيساً مناوباً مؤقتاً للجنة العمل الخاصة بوقف الأعمال القتالية التي أنشئت بقرار من المجموعة الدولية لدعم سورية، مبيناً أن موسكو وواشنطن قررتا تفويض الأمم المتحدة برئاسة اللجنة مؤقتاً بعد توقف المشاورات الثنائية بين البلدين، وأشار إلى أن مسألة وقف الأعمال القتالية في سورية ليست أساسية حالياً إلا أن اللجنة يجب أن تستمر في عملها لكي يتسنى استخدامها في لحظة مناسبة.

نيوزيلندا تعلق مشروعها

إلى ذلك علقت نيوزيلندا العمل بمشروع قرار قدمته سابقاً إلى مجلس الأمن الدولي حول وقف الأعمال القتالية في سورية وخاصة في حلب، وقال مندوب نيوزيلندا الدائم لدى الأمم المتحدة جيرارد فان بوهمن: إن محاولات تنسيق نص مشروع القرار وصلت إلى طريق مسدود بسبب استمرار التعارض بين مواقف الدول الغربية وروسيا، ولفت إلى أن فشل ثالث مشروع قرار حول سورية في غضون أسابيع عدة لا يصب في مصلحة أحد، مشيراً إلى عدم وجود أي آفاق لتجاوز هذا التعارض بين المواقف في الوقت الراهن.