أوروبا تطالب أنقرة بالكف عن قمع الإعلام مئة يوم ولا أفق لإنهاء حملة الاعـتـقــالات الأردوغـانـيـة

يعيش العاملون في السلكين العسكري والأمني في تركيا حالة ترقّب وخوف، بحسب مراقبين، وذلك مع تصاعد حملات الاعتقال وطول أمدها، منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز.

فقد أصدرت سلطات النظام التركي، أمس، مذكرات توقيف بحق 73 طياراً من سلاح الجو، وسترفع هذه الاعتقالات عدد الطيارين الذين سرّحوا من الخدمة أو اعتقلوا ضمن التحقيقات في الانقلاب إلى أكثر من 300.

ويقول مراقبون: إن الاعتقالات مرشّحة للاستمرار إلى أمد مفتوح، وذلك بعد مرور نحو مئة يوم على محاولة الانقلاب الفاشلة، وأضافوا: إن شعوراً عاماً بالخوف من الاعتقال يسود الجيش والشرطة مع تزايد أعداد المعتقلين في يبدو مثل “تصفية حسابات” بين حكومة العدالة والتنمية وخصومها أو المحسوبين على خصومها.

واعتقل أكثر من 35 ألف شخص في تركيا في إطار تحقيقات فتحت بعد الانقلاب الفاشل وفقاً لأرقام الحكومة، وطالت حملة التطهير الإعلام والقضاء والشرطة والجيش وقطاع التعليم.

وأثار مدى الحملة قلق منظمات غير حكومية ودول غربية تخشى من أن تستخدم حالة الطوارئ التي فرضت بعد الانقلاب، ذريعة للحكومة لإسكات المعارضة.

يأتي ذلك فيما حضّ البرلمان الأوروبي تركيا على إطلاق جميع الصحافيين المعتقلين دون أدلة، مشيراً إلى أن محاولة الانقلاب يجب ألا تشكل “ذريعة” لإسكات الصحافة والمعارضة.

وطلب البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، من “السلطات التركية الإفراج عن الصحافيين والعاملين في الإعلام المحتجزين دون أدلة دامغة على ارتكابهم أنشطة إجرامية”.

واعتبر أن محاولة الانقلاب في منتصف تموز “لا يمكن أن تتخذها الحكومة التركية ذريعة للاستمرار في إسكات المعارضة المشروعة والسلمية، أو حرمان الصحافيين والإعلام من ممارسة حقهم السلمي في حرية التعبير، من خلال إجراءات وتدابير غير مناسبة وغير قانونية”.

وأشار النواب إلى أن الضغوط على الصحافيين بعد الانقلاب الفاشل كانت بالفعل كبيرة، لافتين إلى أن الشرطة التركية أغلقت منذ 15 تموز مكاتب أكثر من 100 وسيلة إعلامية وأوقفت ما لا يقل عن 99 صحافياً وكاتباً، وأضافوا: إن “ذلك يرفع عدد العاملين في الإعلام المحتجزين على خلفية أعمال مرتبطة بممارسة حقهم في حرية التعبير إلى 130 على الأقل”.

ودعا البرلمان الأوروبي السلطات التركية إلى “تقليص نطاق تدابير الطوارئ، بحيث لا يتم استخدامها لتقويض حرية التعبير”، في حين تمّ تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر في أوائل تشرين الأول.

وكان رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة جان دوندار قد دعا الأربعاء في ستراسبورغ الأوروبيين إلى التحرّك للإفراج عن الصحافيين المعتقلين في بلاده، التي أصبحت “أكبر سجن للصحافيين” في العالم، وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في البرلمان الأوروبي، “لا تدعوا القمع يسود ويقضي على وسائل الإعلام الحرّة في بلد عضو في مجلس أوروبا، هذا النضال ليس مهماً فقط لمستقبلنا وإنما لمستقبل أوروبا أيضاً”.

وتصنّف منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 151 في لائحة تضم 180 بلداً في ترتيبها لحرية الصحافة.

واعتقل نظام أردوغان مئات الصحفيين والإعلاميين وأغلقت أجهزته الأمنية مؤسسات إعلامية عدة بسبب مواقفها الرافضة لسياساته القمعية والتعسفية، حيث صنّفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا بأنها البلد الأول عالمياً في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.

وكالات