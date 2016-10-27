يبدو أن الاحتراف الحقيقي بدأ يجني ثماره بشكل صحيح في سلة نادي الوحدة، وكان ذلك جلياً من خلال تحقيق فريق الوحدة بكرة السلة الفوز على فريق الجيش، حيث تفوقت سلة الوحدة على الجيش في ختام الدور الأول من مباريات كأس الجمهورية بفارق 15 نقطة 67/52.

الفوز الذي حققه فريق الوحدة، ذكّرنا بأيامه الجميلة بعدما افتقدنا أداءه لفترة من الزمن نتيجة ظروف أثّرت على سلة النادي في الفترة السابقة.

المباراة بالشكل العام، كانت رائعة من الطرفين، وكانت أشبه ما تكون بأيام “الزمن الجميل” بكرة السلة السورية، لكن الملفت بسلة الوحدة أنه استطاع تحقيق الفوز على الجيش على مبدأ (من دهنه سئيلو)، حيث إن الفريق يضم في صفوفه لاعبين اثنين فقط من خارج نادي الوحدة، وشارك في المباراة لاعب واحد فقط، واللاعب الثاني لم يشارك لأنه كان مصاباً، فحقق الفوز على فريق من أبناء النادي، الأمر الذي يجعلنا نرفع القبعات احتراماً للفريق الذي استطاع أن يعيد بناء سلته عن طريق أبناء النادي دون الاستعانة بلاعبين خارجيين، وهذا هو مفهوم الاحتراف الحقيقي الذي يقتضي العناية بالقواعد وصقلهم.

هذه الحالة الصحية التي شاهدناها بسلة الوحدة، نتمنى أن تعمم على جميع الأندية بكرة السلة، ونتمنى أن تصبح حالة في كرة القدم، فالاحتراف نفتقده في كرة القدم، فإن كان نادي الوحدة يعتمد على أبناء النادي بكرة السلة، فنحن لا نراه يفعل ذلك بكرة القدم، حيث إن معظم لاعبيه من خارج النادي، وهم ضمن الأساسيين، والنسبة القليلة من أبناء النادي، نراها خارج الصف الأساسي، إن لم تكن معارة إلى الأندية الأخرى، ونتمنى أن يعمل النادي على كرة القدم بشكل أكبر ليكون فريق الكرة من أبناء النادي أسوة بفريق كرة السلة.