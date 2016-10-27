تايكواندو حمص يتألق بمواهبه

مازالت رياضة التايكواندو في حمص نبعاً لا ينضب بالمواهب من الجنسين، وسجلت حمص حضورها القوي في البطولات المحلية عبر هذه المواهب سواء في منتخب حمص أو في المنتخب الوطني الذين كانوا عماده المتين، واللاعب الواعد حيدر حمود من هذه المواهب، يملك سجلاً حافلاً بالبطولات حيث بدأ مسيرته منذ أربعة أعوام في نادي العمال في حمص وشارك خلال هذه الأعوام الأربعة بكل المشاركات بدءاً من بطولات المحافظة وصولاً إلى بطولات الجمهورية وحقق فيها كلها المراكز الأولى.

واعتبر حمود أن انتسابه لنادي العمال جاء من خلال قناعته بأن هذا النادي يملك خبرة كبيرة في الألعاب الفردية، كما أن مدربه عبد الله الصالح هو أحد أبطال التايكواندو على مستوى القطر كان له الفضل الأكبر في تعلمه أساسيات وقواعد اللعبة في فترة قصيرة كانت كافية ليحقق من خلالها البطولات، وأشار إلى أنه حافظ على المركز الأول لأربع سنوات متتالية، وفاز بالمركز الثالث مرتين في بطولة الجمهورية وفاز بالمركز الثاني في العام الماضي في أولمبياد الناشئين، وأكد أن الصعوبات التي واجهت تدريبه لم تثنه عن الاستمرار في التدريبات المكثفة من أجل الارتقاء بمستواه الفني لتحقيق حلمه في الانضمام للمنتخب الوطني ورفع علم الوطن الغالي في البطولات الخارجية.

حمص- نزار جمول