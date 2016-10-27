الحكم السوري الدولي أمجد عبيد يحصل على شارة تحكيم دولية جديدة في الكاراتيه

حصل الحكم السوري الدولي أمجد عبيد على شارة التحكيم الدولية في القتال (الكوميتيه) وذلك خلال مشاركته في تحكيم بطولة العالم للكاراتيه التي تقام منافساتها في النمسا بمشاركة حوالي (1166) لاعباً من 118 دولة و (40) لاعباً من ذوي الاحتياجات الخاصة من (14) دولة وتستمر حتى (30) من الشهر الجاري.

الحكم عبيد أشار إلى أن وجود حكم سوري يقوم بتحكيم بطولة العالم للكاراتيه في النمسا دليل على أن الرياضة السورية لها شأن كبير وسمعة طيبة ولا سيما لعبة الكاراتيه التي أثبتت حضورها في المحافل الدولية.

وتوجه العبيد بالشكر للاتحاد الرياضي العام لدعمه الكبير لرياضة الكاراتيه لكي تحقق المزيد من الإنجازات في البطولات العالمية القادمة، ووجه الشكر للاتحاد السوري للكاراتيه لدوره البارز في تطوير اللعبة من كافة النواحي، وعلى وجه الخصوص في مجال التحكيم وإعداد الكوادر بهدف وصول الكاراتيه السورية للعالمية.

يشار إلى أن الحكم السوري أمجد عبيد سبق له أن حصل على الشارة الدولية للتحكيم بعد مشاركته في فعاليات دورة التحكيم بالكاتا في بطولة العالم التي جرت بأندونيسيا عام 2015 وشهدت مشاركة أكثر من ثلاثمئة وخمسين حكماً من معظم دول العالم وفق نظام اختبارات جديد بإشراف ست لجان مختصة، وشارك حكمنا العبيد في تحكيم عدة بطولات دولية وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بالكاراتيه التي جرت مؤخراً في مدينة لاس فيغاس.