منتخبنا يواجه سنغافورة ودياً استعداداً للقاء إيران

أكد الاتحاد السوري لكرة القدم، بأن منتخبنا الوطني الأول سيواجه ودياً نظيره السنغافوري في التاسع من الشهر المقبل في ماليزيا، استعداداً لمواجهة المنتخب الإيراني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويدخل منتخبنا الوطني في معسكر مغلق يوم السبت حتى موعد السفر للقاء ماليزيا.

وكشف أيمن الحكيم، المدير الفني للمنتخب، استبعاد القائد عبد الرزاق الحسين، بعد مراقبة مستواه مع فريقه النجمة اللبناني، وأعلن عن ضم أنس العاجي لاعب منتخب الناشئين.

ويحتل منتخبنا الوطني، المركز الرابع في مجموعته برصيد /4/ نقاط.