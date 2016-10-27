تأمين المستلزمات الرياضية أبرز مطالب اللجان الفنية في درعا

أنهت اللجان الفنية لمكتب ألعاب الكرات في محافظة درعا عقد مؤتمرها بحضور الرفيق توفيق المسالمة رئيس مكتب الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في المحافظة، حيث تمت من خلاله مناقشة التقارير المقدمة في المجالات التنظيمية والفنية لمجمل الأنشطة الرياضية خلال الفترة الماضية.

كما تمت فيه مناقشة واقع الألعاب وخاصة الرياضة للجميع، والرياضات الخاصة والتي تشارك في مختلف البطولات المحلية، وضرورة تقديم الدعم المادي اللازم لها كي تستطيع تحقيق نتائج جيدة في تلك البطولات، مع أهمية تكريم اللاعبين والفرق، كما طالب معظمهم بضرورة تأمين وتوفير كافة المستلزمات الرياضية وتأمين صالة لممارسة لعبتي الريشة الطائرة وكرة الطاولة، وتأمين معالجين رياضيين بطاقم طبي ومعدات طبية في حال لزم وجودها في أي نشاط رياضي.

واقترح بعضهم وجود تنسيق وضرورة التعاون بين كافة اللجان الفنية للنهوض بالواقع الرياضي في المحافظة لإعطاء أفضل النتائج على مستوى القطر.

درعا – دعاء الرفاعي