اللجان الفنية للألعاب الجماعية في حماة تطالب بالدعم

اللجان الفنية للألعاب الجماعية في حماة تطالب بالدعم

27 / 10 / 2016 رياضة

هذا المقال رقم : 18 من 24 من العدد 2016-10-28-15677

2016-10-28-15677

تركزت مداخلات وطروحات المشاركين في مؤتمرات اللجان الفنية للألعاب الجماعية  في حماة حول ضرورة تقديم الدعم المادي اللازم للفرق والأندية التي تشارك في البطولات المحلية وبإقامة دورات تدريبية مستمرة على مدار العام للمدربين والحكام، مع ضرورة المحافظة على منتخب الأشبال بكرة القدم الذي أحرز المركز الثالث على مستوى القطر لهذا العام، وكذلك المحافظة على فرق البراعم الفائزة بالمراكز الأولى، وإقامة دورات تخصصية للمدربين من جميع الدرجات ودورات تدريب متعددة للحكام القدامى والجدد ودعم الأندية مادياً لتتغلب على عقبات إعداد فرقها للاشتراك بالبطولات المحلية مع الاهتمام بالمواهب الواعدة الكروية لمختلف الفئات العمرية‏ وصقلها بالشكل المناسب لكونها تشكل القاعدة الأساس في تطور هذه اللعبة، والتأكيد على دعم الأندية مادياً، وخاصة الممارسة لألعاب كرات القدم والسلة واليد، وتشارك في دوري الدرجة الأولى، مع العمل على تكاتف الجهود من أجل إعادة الألق إلى كرة اليد الحموية عن طريق زيادة تفعيل ممارسة اللعب في معظم أندية المحافظة وإقامة دورات صقل وترقية للحكام الجدد لتطوير مهاراتهم الفنية بما يسهم في انتشار اللعبة بشكل أفضل بين الأندية.
حماة-منير الأحمد

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