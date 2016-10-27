اللجان الفنية للألعاب الجماعية في حماة تطالب بالدعم

تركزت مداخلات وطروحات المشاركين في مؤتمرات اللجان الفنية للألعاب الجماعية في حماة حول ضرورة تقديم الدعم المادي اللازم للفرق والأندية التي تشارك في البطولات المحلية وبإقامة دورات تدريبية مستمرة على مدار العام للمدربين والحكام، مع ضرورة المحافظة على منتخب الأشبال بكرة القدم الذي أحرز المركز الثالث على مستوى القطر لهذا العام، وكذلك المحافظة على فرق البراعم الفائزة بالمراكز الأولى، وإقامة دورات تخصصية للمدربين من جميع الدرجات ودورات تدريب متعددة للحكام القدامى والجدد ودعم الأندية مادياً لتتغلب على عقبات إعداد فرقها للاشتراك بالبطولات المحلية مع الاهتمام بالمواهب الواعدة الكروية لمختلف الفئات العمرية‏ وصقلها بالشكل المناسب لكونها تشكل القاعدة الأساس في تطور هذه اللعبة، والتأكيد على دعم الأندية مادياً، وخاصة الممارسة لألعاب كرات القدم والسلة واليد، وتشارك في دوري الدرجة الأولى، مع العمل على تكاتف الجهود من أجل إعادة الألق إلى كرة اليد الحموية عن طريق زيادة تفعيل ممارسة اللعب في معظم أندية المحافظة وإقامة دورات صقل وترقية للحكام الجدد لتطوير مهاراتهم الفنية بما يسهم في انتشار اللعبة بشكل أفضل بين الأندية.

حماة-منير الأحمد