ألعاب السويداء الفردية بلا هوية

في مؤتمرات اللجان الفنية للألعاب الفردية وحصاد البيدر ما زال يعاني الجمباز من غياب الصالة الأبدي، والطلب ببناء صالة خاصة وإعادة تأهيل مكان التدريب في ثانوية شكيب ارسلان ونادي شهبا يحتاج لأجهزة تناسب الصالة الحاضرة، وتحاول رئيس اللجنة الفنية للجمباز، رانيا أبو فخر، تغيير الصورة عبر اختبارات شهرية للمراكز التدريبية، ويلاحظ غياب الحضور المحلي الفاعل خلال العامين الماضيين..

وفي رياضة الدراجات اختفت رياضة البنات، وتحتاج لدراجات جديدة وقطع غيار للموجودة و4 دراجات ذهبت منذ عام لنادي شهبا، ولا وجود لمدرب حتى الآن، والسباحة نشاطاتها على الورق، وطلبت تأمين حصة تدريبية في مسبح تشرين أسبوعياً، وزيادة الاهتمام الإعلامي وأدوات وتجهيزات وإقامة دورة إنقاذ. وفي الترياتلون طلب سماح الشومري القادم الجديد عبر لجنته تأمين مستلزمات اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها وإقامة دورات تدريب وتحكيم.

وتبقى ألعاب القوى حاضرة، ولكن تحتاج الأندية المميزة إلى التكريم المادي، وطلب أمين السر إحسان قطيش افتتاح مراكز تدريبية نوعية وتأمين الأدوات والتجهيزات وإقامة البطولات في الريف لاكتشاف الخامات..

السويداء- زياد عامر