منتخبنا فخرنا

رغم أن البعض واجه أداء منتخبنا مع قطر في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 بالنقد حيناً، والتجريح أحياناً، إلّا أن المفاجأة التي أحدثها منتخبنا كانت بارتفاع تصنيفه الدولي 18 درجة وكذلك الآسيوي، ولأول مرة ننزل عن الدرجة (100) في السنوات الأخيرة.

هذه الرؤية يجب أن تؤخذ بالحسبان، ويجب أن تلفت النظر إلى أن منتخبنا يقوم بدور جبار في المشاركة في هذه النهائيات، سواء نال مراده، أم لم يلنه، إلّا أننا نؤكد أنه حفظ ماء وجهنا جميعاً، وليس وجه كرتنا فقط.

وللأسف فإن البعض شكك بقدرة منتخبنا على خوض التصفيات هذه نظراً لأنها تضم عمالقة الكرة الآسيوية، لكن منتخبنا كان نداً وعنيداً، فحقق ما لم يتوقعه أحد، سواء بالتعادل مع كوريا الجنوبية، أو بالفوز على الصين وسط أرضها وبين جماهيرها حتى عندما خسرنا، لم تكن الخسارتان أمام أوزباكستان وقطر مؤلمتين، هذه هي كرة القدم، تؤمن بلغة الفوز والخسارة، وهذا هو حال منتخبنا الذي يعيش أجواء الأزمة، ومع ذلك يقدّم أداء جيداً ضمن ظروفه وإمكانياته المتاحة.

وكلنا أمل أن يكون الختام مسكاً بمواجهة إيران في اللقاء الأخير الحاسم بمرحلة الذهاب.