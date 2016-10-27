من المحظورات

تُعتبر صالات التدريب الرياضي مكاناً جميلاً للترويح عن النفس وممارسة النشاط الرياضي والمحافظة على اللياقة، فغالباً من يذهب إلى هناك يحاول أن يتجنب مختلف الضغوط النفسية التي تواجهه، ويعوض عن طاقاته السلبية التي تسببها معتركات الحياة بطاقة إيجابية يعزز فيها صحته الجسمية.

لكن نستغرب عندما نجد أن إحدى الصالات الرياضية الكبيرة والمشهورة في دمشق عندما نراها تسمح لشخص ما بالدخول لداخل الصالة ليعلن عنترياته أمام مرأى الجميع دون أن يردعه أحد.

فلنستعرض بعض الحقائق، فهؤلاء العناتر ليسوا ضمن مهمة رسمية، وهم بالتأكيد يمثلون أنفسهم، سواء كان منهم شاب صغير أو رجل كبير، ولنفترض أن أي مناوشة حصلت بينه وبين أحد المتدربين، فكم سيكون حال الصالة جميلاً، وكيف سيكون شكلها بعد أن تدب الفوضى فيها؟.

هذا الأمر يجب ألّا يُسكت عليه، فكل الأندية الرياضية تمنع أي أحد من دخول المنشآت من هذه الشخصيات، فهل سنجد حلاً نهائياً لهذا الأمر، أم ماذا؟.