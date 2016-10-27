الرئيس الأسد: دور المحافظ يجب ألا يقتصر على تمثيل الدولة في المحافظة بل الأكثر أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ يمثله أمام الحكومة

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن دور المحافظ يجب ألا يقتصر على تمثيل الدولة في المحافظة بل الأكثر أهمية هو أن يشعر المواطن بأن هذا المحافظ يمثله أمام الحكومة وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة أمام تعاون أكبر وأكثر شفافية بين المحافظين والمواطنين واللجان المحلية.

وأشار الرئيس الأسد خلال لقائه المحافظين بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الادارة المحلية إلى أهمية مشاركة المحافظين ومؤسسات الإدارة المحلية في العملية التنموية لأنها الأقدر على وضع الخطط المناسبة لكل منطقة وخاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار مع الاخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة بين المدن والارياف ان كان من حيث التنمية أو من حيث الشؤون الخدمية.

وشدد الرئيس الأسد على أهمية العمل على التقيد بالقوانين وتطبيقها على الجميع بعيدا عن الانتقائية والمحسوبيات الامر الذي يتطلب مزيدا من الجولات الميدانية بما يساعد في كشف الفاسدين ومحاسبتهم ومكافحة البيروقراطية والهدر في موءسسات الدولة ووقف جميع المخالفات والتعديات على الاملاك العامة، وعلى ضرورة ايلاء الاهمية القصوى لذوي الشهداء وللجرحى لما قدموه من تضحيات كبيرة ساهمت في الحفاظ على سورية.