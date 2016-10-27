أحال إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعيين سمرة محافظاً لدير الزور

أحال السيد الرئيس بشار الأسد إلى رئيس مجلس الشعب، أمس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 لعرضه على المجلس.

وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدها في الرابع من الشهر الجاري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بشقيها الجاري والاستثماري، حيث تمّ تحديد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية توزّعت على 1982 مليار ليرة للإنفاق الجاري و678 ملياراً للاستثماري، ووصل حجم الدعم الاجتماعي بالموازنة إلى 423 مليار ليرة.

وبلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام الجاري 1980 مليار ليرة سورية فقط.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 319 للعام 2016 القاضي بتعيين محمد إبراهيم سمرة محافظاً لمحافظة دير الزور.

والمحافظ من مواليد حماة 1956 خريج كلية الشرطة.. تسلّم العديد من المهام في وزارة الداخلية، آخرها قائد شرطة محافظة السويداء بين عامي 2013 و2016.

سـانـا