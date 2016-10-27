عشيّة زيارة المعلم وظريف إلى روسيا لزيادة التنسيق موسكو: سورية شريك أساسي في المنطقة.. وتربطنا صداقة عريقة تستند إلى الاحترام والثقة المتبادلين

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لقاءً ثلاثياً سيجمعه مع نظيريه السوري والإيراني في موسكو اليوم، وأضاف: إن الاجتماع سيبحث زيادة تنسيق العمل في الشرق الأوسط بين البلدان الثلاثة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن مباحثات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ستتناول الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية في سورية، بما في ذلك مستجدات الوضع في حلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أن المباحثات ستشمل أيضاً “جهود الجيشين السوري والروسي اللذين يواصلان محاربة إرهابيي داعش وجبهة النصرة، وتزويد السكان المدنيين بالمساعدات الإنسانية، وبالدرجة الأولى المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأولية”.

وأشارت الخارجية الروسية الى أن المعلم سيصل موسكو يوم الجمعة بزيارة عمل ستمتدّ حتى يوم الأحد المقبل تلبية لدعوة من لافروف، وقالت: “إن سورية أحد شركاء روسيا الأساسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتربط بين شعبينا أواصر عريقة للصداقة والتعاون متبادل النفع تستند إلى احترام حقيقي لمصالح الجانبين، ونحن نقدّر حق التقدير مستوى الحوار القائم على أساس الثقة والتعاون الوثيق بين روسيا وسورية في القضايا الدولية والإقليمية الملحّة، وكذلك جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك مسائل تسوية الأزمة في سورية”.

وأضافت الخارجية الروسية: “إن روسيا تتمسّك بمواقفها إزاء الشؤون السورية بمبادئ : سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وطابعها العلماني، وتنطلق من عدم وجود بديل لحل الأزمة فيها بوسائل سياسية”، مشيرة إلى إصرار روسيا على “الاستئناف السريع” لعملية الحوار السوري-السوري بهدف استعادة الأمن والاستقرار في سورية.

وكان المعلم زار موسكو مرتين خلال شهري تشرين الثاني وحزيران من العام الماضي في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين سورية وروسيا، وخاصة فيما يتعلّق بجهود مكافحة الإرهاب وتسوية الأزمة في سورية سياسياً.

وفي تصريح للميادين، قال السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد: “إن الزيارات من سورية إلى روسيا لا تتوقّف، والوفود تأتي على كافة المستويات”، وأضاف، تعليقاً على زيارة المعلم إلى روسيا، إن الوفد الذي يزور موسكو سوف يبحث كل المتغيّرات التي حدثت خلال المرحلة الماضية، “وسنضع خطة للعمل في المستقبل، لإيجاد حل سياسي لما يجري حالياً في سورية، وفي مدينة حلب تحديداً”.

كما أعلن رئيس قسم آسيا في وزارة الخارجية الروسية مبعوث الرئيس الروسي إلى افغانستان زامير كابولوف أن لافروف ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيبحثان في موسكو، اليوم، عدداً من القضايا، منها العلاقات التجارية والاقتصادية، وزيادة التنسيق السياسي بين البلدين، مع التركيز على الأزمة في سورية والوضع في العراق.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد أكد على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر أيلول الماضي، أنّ للمعلم “دعوة مفتوحة” لزيارة موسكو في أي وقت، وقال في وقت لاحق، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، “إن الوزيرين سيبحثان مجمل العلاقات الثنائية إلى جانب مسائل الأمن ومكافحة الإرهاب”.

وفي طهران، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران سيعقدون اجتماعاً ثلاثياً مشتركاً غداً الجمعة في موسكو لبحث تطورات الأزمة في سورية، وأضاف: “إن ظريف سيزور العاصمة الروسية على رأس وفد رفيع، حيث سيعقد اجتماعاً خاصاً مع نظيريه السوري والروسي لبحث آخر التطورات في سورية والمنطقة عموماً”.

سانا- وكالات