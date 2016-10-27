بسبب تحوّلها إلى “محكمة عنصرية” 3 دول أفريقية تنسحب من “الجنائية الدولية”

قرّرت غامبيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أعلن وزير الإعلام شريف بوغانغ، في أعقاب قرارين مماثلين من بلدين أفريقيين آخرين، هما بوروندي وجنوب أفريقيا، ما ينذر بفقدانها لمصداقيتها وفاعليتها على المدى القصير.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بوغانغ قوله: “إن هذا الإجراء نابع من حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها تسمى المحكمة الجنائية الدولية، هي في الواقع محكمة قوقازية دولية لملاحقة وإذلال الملونين، خاصة الأفارقة”، مضيفاً: “منذ هذا اليوم لم نعد أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبدأنا العملية المنصوص عليها في المعاهدة التأسيسية من أجل الانسحاب”.

واتهم بوغانغ المحكمة الجنائية الدولية بممارسة “الاضطهاد تجاه الأفارقة، خصوصاً حيال قادتهم”، معتبراً أن 30 بلداً غربياً على الأقل “ارتكبت جرائم حرب منذ تأسيس هذه المحكمة”.

وأكد وزير الإعلام الغامبي أن بلاده “حاولت من دون جدوى إقناع الجنائية الدولية بملاحقة دول في الاتحاد الأوروبي بسبب موت العديد من المهاجرين الأفارقة في البحر المتوسط”، مشيراً إلى أن بلاده هددت باتخاذ إجراءات “في حال لم ينصت إليها”.

وجاء في بيان غامبيا، التي يشكل مواطنوها نسبة عالية من المهاجرين الأفارقة المتدفقين على أوروبا، “إنها سعت لمثول الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة الدولية بسبب موت مهاجرين في مياه البحر المتوسط لكنها لم تتلق رداً”، وأضاف البيان: “هناك بلدان غربية كثيرة – ما لا يقل عن 30- ارتكبت جرائم حرب سافرة ضد دول مستقلة ذات سيادة ومواطنيها منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ولم يوجه اتهام لمجرم حرب غربي واحد”.

وكانت جنوب أفريقيا قد أعلنت الأسبوع الماضي انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت: إن “التزاماتها تجاه المحكمة لا تتوافق مع التزاماتها بتعزيز السلام في أفريقيا”، لتكون الدولة الثانية التي تغادر المحكمة بعد بوروندي، التي وقع رئيسها على مشروع قانون بشأن انسحابها من المحكمة الأسبوع الماضي.

وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بعضوية 124 دولة، وهي أول محكمة دائمة لها اختصاص دولي بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتقول بعض الحكومات الأفريقية: إن المحكمة الجنائية الدولية أظهرت انحيازاً ضد قادة القارة، كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، التي وقّعت على ميثاق تأسيس المحكمة إلا أنها لم تصادق عليه.

وسبق أن تمت مهاجمة المحكمة الجنائية في اختتام القمة الأفريقية في شباط من السنة الماضية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، واتهمت بالعنصرية وعدم تطبيق القانون ضد من وصفوهم بـ”البيض”.

ويبدو أن أزمة المهاجرين عزّزت الغضب الأفريقي من هذا الهيكل الدولي.

وفي ظل تتالي خروج دول أفريقية من المحكمة الجنائية يقول مراقبون: إنها قد تفقد جدواها وفاعليتها ومصداقيتها، وتكون بوابة لإقدام دول أخرى على الخروج أيضاً، بسيناريو قد ينتهي بإضعافها تماماً.

وسبق أن تمّ التلويح بالتوجّه لتشكيل محكمة أفريقية في قمة شباط 2015 على لسان رئيس زيمبابوي ورئيس القمة الأفريقية روبرت موغابي آنذاك.

وقد تكون موجة الانسحابات الأفريقية من المحكمة الدولية تمهيداً حقيقياً لتجسيد هذه الخطوة التي تمّ طرحها في سياق احتجاجي على عدم عدالة المحكمة الجنائية في التعاطي مع القضايا الأفريقية.