القوات العراقية تستعيد منطقة القلاع وتـعـزيــزات عـسـكريـة إلـى الأنــبــار

اتسمت العمليات العسكرية في كل جبهات الموصل بوتيرة أقل من التقدّم الميداني، نظراً لانشغال القوات العراقية المشتركة في تأمين وتطهير القرى التي تمّ تحريرها، خصوصاً في الجبهة الشرقية والجنوبية، وذلك بسبب تعدد محاولات إرهابيي “داعش” التخفي وسط النازحين، وتنفيذ عمليات مفاجئة تجاه القوات، التي تتولّى تأمين هذه الجبهات.

وفي هذا السياق، قال قائد الشرطة الاتحادية: “إن تنظيم “داعش” يعيش هستيريا الهزيمة وقد أنجزنا مسك المناطق المحرّرة وتدعيم خطوط الصد استعداداً لدخول ناحية الشورة وحمام العليل وبقايا جيوب “داعش” في المحور الجنوبي”.

وفي شرق الموصل، استعادت القوات العراقية السيطرة على منطقة القلاع، كما سيطرت على معسكر جنين القريب من المنطقة، فيما قال مصدر محلي في المحافظة: إن مسؤول ديوان الحسبة بتنظيم “داعش” المكنّى بأبي معتز القحطاني – عربي الجنسية- اختفى وبرفقته مسؤولة تجنيد الانتحاريات الأجنبيات –ألمانية الجنسية- في ظروف غامضة، مبيناً “أن القحطاني مقرب من قادة “داعش” ويعتبر العقل المالي حيث أنه يمتلك مفاتيح وأسرار التنظيم المالية”.

وأضاف المصدر: “إن عملية اختفاء القحطاني مدروسة حيث اختفت معه ملفات مهمة وملايين الدولارات، وإن مسؤولة تجنيد النساء “بداعش” هي الأخرى تعتبر واحدة من أهم العناصر النسوية في التنظيم وتقف خلف تجنيد عشرات الفتيات من عدة دول أجنبية وأوروبية”.

وأشارت مصادر إلى أن الجيش العراقي استعاد السيطرة على مناطق قريبة من الضواحي الشرقية للموصل، ما يعني أن القوات العراقية أصبحت جاهزة لاقتحام الشورة وتحريرها من “داعش”، وأضافت: إن جهاز مكافحة الإرهاب أمسى على بعد كيلومترين باتجاه المحور الشرقي للموصل.

وكان قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الغني الأسدي أعلن أنّ القوات العراقية أصبحت على بعد ستة كيلومترات فقط باتجاه المحور الشرقي لمدينة الموصل، وشدّد على أنّ وتيرة المعارك تسير وفق المخطّط لها وستصل إلى المرحلة الأخيرة بأقلّ التضحيات، وكشف عن وجود عشرات الأنفاق التي حفرها عناصر “داعش” للهرب.

وبالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة الأنبار لتحرير منطقتي عنّة والقائم غربها، أفادت معلومات أن 20 لواءً من الحشد الشعبي سيتولّون محور غرب نينوى، وأن قوات الشغب ستتحرّك من ثلاثة محاور: المحور الأول وقد اكتمل تماماً من منطقة الأسمدة شمال بيجي الواقعة شمال صلاح الدين وحتى قاعدة القيارة للسيطرة على جنوب نينوى، والمحور الثاني يمتد غرباً باتجاه تلعفر غرب الموصل، أما المحور الثالث فيقع شمال القيارة ويشترك فيه الحشد مع الشرطة الاتحادية وقطعات الفرقة 15 من الجيش العراقي.

وأعلن المتحدّث باسم الحشد: “إن قوات الحشد الشعبي كلفت باستعادة السيطرة على بلدة تلعفر ومنع إرهابيي” داعش” من الفرار غرباً باتجاه سورية”، مرجّحاً أن تكون المعركة صعبة وشرسة لأنها تحاول قطع الجهة الغربية.

من جانبه قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري: إن تنظيم “داعش” لن يبقى على نمطه القديم بعد أن يهزم في الموصل قريباً، مؤكداً أن التنظيم سيفكر بأساليب جديدة وسينتج جيلاً جديداً من الإرهاب قد يكون أكثر قدرة على التعاطي مع ظروف المرحلة ومواجهة التحديات، وأضاف: “إن قضية النازحين قضية وطنية ولا يمكن لأي طرف أن يتخلّى عن مسؤوليته تجاهها”.

إلى ذلك أعلن مصدر أمني أنّ 46 مدنياً هربوا من “داعش” في قضاء الحويجة وجرى استقبالهم بمنطقة مريم بيك، وتمّ تسجيل وفاة أحد الأطفال الرضّع أثناء محاولة الهروب بسبب نقص الأدوية والغذاء، فيما أعلنت الشرطة الاتحادية قيامها بإجلاء 162 عائلة من قرية حمزة شمال غرب الشورة وتمّ نقلهم إلى القرى المحررة جنوب الموصل.

وكالات