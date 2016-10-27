أكدت بطلان كل إجراءات “إسرائيل” في القدس المحتلة اليونيسكو تتبنّى قراراً جديداً: الأقصى تراث إسلامي

اعتمدت لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة “يونيسكو”، أمس، قراراً جديداً ينزع الشرعية عن قرارات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة، ويدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواقع الأثرية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

وجاء تبني القرار، والذي جاء تحت بند “البلدة القديمة في القدس وأسوارها”، بعد جلسة اقتراع سرّية لعشرين مندوباً حضروا جلسة الأمس في باريس، وقد صوّت لصالحه 10 أعضاء، وامتنع 8 عن التصويت، وصوّت مندوبان اثنان ضد القرار.

ورفض القرار الجديد، والذي تقدّمت به تونس ولبنان لصالح الفلسطينيين والأردن غير العضوين في اللجنة التي تضمّ 21 دولة، “إطلاق مصطلح “الهيكل المزعوم” على حائط “البراق” في البلدة القديمة من مدينة القدس”.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من قرارين مماثلين صدرا عن الـمجلس التنفيذي لليونيسكو بتاريخ 13 و18 تشرين أول 2016، واللذان أكدا على أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص للمسلمين ولا علاقة دينية لليهود فيه.

وتضمّن القرار الجديد التأكيد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها، وذلك بناء على المواثيق الدولية: “جنيف” و”لاهاي”، وقرارات “اليونيسكو” و”الأمم المتحدة”. إلى جانب التأكيد على أن ما ورد في قرار اللجنة لا يؤثّر على الوضع القانوني للقدس على أنها “مدينة محتلة” بحسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلّقة بفلسطين.

وأدان القرار اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للمسجد الأقصى، ودعا سلطات الاحتلال لمنع جميع الإهانات والانتهاكات لقداسة المسجد، بما في ذلك التدمير المتكرر لبوابات وشبابيك المسجد القبلي والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرّفة، وطالب سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات التي تنفذها مجموعات المستوطنين بطريقة تمثّل تدخلات صارخة ضد آثار المدينة.

ويطالب القرار كيان الاحتلال بإزالة القطار الخفيف من جوار أسوار بلدة القدس القديمة، ووقف جميع مشاريع التهويد والمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع، وإعادة الآثار المنهوبة، وتزويد مركز التراث العالمي في “يونيسكو” بتوثيق واضح لما تمّت إزالته من آثار. ورحب مجلس أوقاف القدس بموقف اليونيسكو، الذي تبنى قرار “بلدة القدس القديمة وأسوارها” بأغلبية ساحقة، وقال: “إن القرار تبنّى الوضع القائم قبل احتلال القدس عام 1967 والمستند إلى التعريف الإسلامي والتاريخي للمسجد الأقصى على أنه كامل الحرم الشريف، وأنه مكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، وأن الحائط الغربي هو الحائط الغربي للمسجد الأقصى “الحرم الشريف”، فيما قال مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، عزام الخطيب، في تصريحات صحفية، “إن التصويت مجدداً لصالح قرار اليونيسكو مؤشّر يؤكّد على تبني الدول هذا القرار والتمسّك به رغم ما تتعرّض له من ضغوطات، مشيراً إلى أن كل ما يصدر عن الجهات الرسمية العالمية، هي قرارات ملزمة لا يجوز مخالفتها”، وأضاف: “إن تأكيد الدول على القرار وتصويتها مجدداً عليه، يجب أن يقود لإلزام “إسرائيل” به لتوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى”.

وعقب التصويت تحدّث “المندوب الإسرائيلي” في المنظمة بشكل غاضب، قائلاً: إن هذا القرار “مكانه في مزبلة التاريخ”، وأعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، استدعاء “سفير” كيانه لدى “اليونيسكو” لإجراء مشاورات حول الإجراءات التي سيتخذها ضد هذه المنظمة”، فيما هاجم الحاخام مئير مزوز، وهو من أبرز الحاخامات السفارديم، “اليونيسكو” ودعا نتنياهو لعدم مجاملتها لأن “الرب سيلحق بهم ضربات لن يقوموا من بعدها أبداً”، وأضاف: “لتذهب اليونيسكو إلى الجحيم”.

وكالات