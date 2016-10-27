العدوان السعودي يتواصل والـبطـالـة تفـتـك بـالـيـمن

واصلت مقاتلات “التحالف السعودي” غاراتها الجوية على مختلف المحافظات اليمنية، حيث قامت بشنّ غارتين على مديرية صِرواح، وامتدت الغارات إلى محافظة الجَوف حيث استهدفت مديرية الغَيْل شمال المحافظة، كما شنّت سلسلة غارات على مناطق المَدْفُون والحَوْل ومَسْوَرة، وغارة عنيفة استهدفت معسكر الحَفَا بمنطقة نُقُم.

كذلك لم تسلم تعز من الغارات، فقد تعرّضت منطقة الزَاهِري بمديرية المَخَا الساحلية لسلسلة غارات جوية عنيفة، خلّفت أضراراً كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، وفق ما تحدّث به مصدر محلي يمني.

وردّت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية بإطلاق صاروخين من نوع الصرخة 3 محليّ الصنع على معسكري المعزاب والمجنة بجيزان، وقصفت بالمدفعية والصواريخ مواقع الدخان في جيزان، وأفاد مصدر عسكري بأن القوة الصاروخية أطلقت أكثر من 90 صاروخ كاتيوشا وقذائف مدفعية على مواقع المَخْرُوق والمواقع المجاورة له، وتجمع آليات سعودية شرق سَقام، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على استمرار العدوان الغاشم على الشعب اليمني.

سياسياً، أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن ما يفعله النظام السعودي، بهندسة أمريكية ولخدمة الكيان الإسرائيلي، يعطّل نهوض الأمة ويمس وجودها بشكل مباشر ويؤدي إلى ضياع مشروعها الذي يفترض أن تنطلق به، وأوضح أنه لا معطيات تؤشّر على انتهاء هذا العدوان، وعلينا أن نتحمّل المسؤولية، ورفد الجبهات بالرجال والصمود والثبات، وأضاف: إن عدوانهم الاقتصادي مستمر باستهداف الناس في لقمة العيش، ومنع وصول المال لهم.

وفي سياق التداعيات الاقتصادية السيئة على اليمن جراء العدوان، فقد قدّر اتحاد عمال اليمن الأهلي أن العدوان تسبب في فقدان ما يزيد على 3 ملايين عامل لمصادر دخلهم، وانضموا إلى جيش البطالة، خصوصاً في النصف الأول من العام الجاري.

وأكد تقرير للأمم المتحدة صدر نهاية آذار الماضي، أن عاماً من النزاع في اليمن أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل حاد، وتسريح 70 % من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، وأن واحدة من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، بينما تدهورت القوة الشرائية للسكان.

كما صرح مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني أن نزوح رأس المال الوطني إلى خارج البلد هرباً من الوضع كان سبباً رئيساً لارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي وقت سابق، قال البنك الدولي: إن البطالة بين صفوف الشباب اليمني ارتفعت إلى 60 % مع ارتفاع الفقر إلى 54.5 % من مجموع السكان، البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة. ووفقاً لمعطيات مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء اليمني ومنظمة العمل الدولية، فإن معدل بطالة الشباب في اليمن زاد ضعفين عن معدلات العمالة للكبار، فمن يعمل من الشباب هو واحد فقط من بين 5، وشابة واحدة من كل 40.

وكالات