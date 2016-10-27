السلاح يتدفّق من أوروبا إلى الإرهابيين بإشراف أمريكي خليجي دمشق وموسكو مستعدتان لاستئناف التهدئة بضمانات دولية.. والجيش يوجّه ضربات دقيقة إلى معاقل التكفيريين

فيما تحرص الدولة السورية وحلفاؤها على استغلال أي فرصة من شأنها حقن الدماء ووقف عمليات التدمير الممنهج للتنظيمات التكفيرية، تعمل الدول الداعمة والمساهمة في الحرب على سورية على خط موازٍ بمواصلة دعم مرتزقتها بالمال والسلاح.

بالأمس وفيما أعلنت دمشق وموسكو استعدادهما لاستئناف التهدئة الإنسانية بحلب بعد الحصول على ضمانات منظمات دولية حول إجلاء الجرحى والمدنيين من الأحياء الشرقية للمدينة، كشف الصحفي البولندي ميشيل كوت أن تدفق السلاح من دول أوروبا الشرقية إلى المجموعات الإرهابية في سورية مستمر بإشراف أمريكي خليجي، وأشار إلى أن أمريكا على رأس البلدان التي تمد المجموعات المتطرفة بالسلاح.

أعمال واشنطن الإرهابية واللامسؤولة باتت محط انتقاد المنظمات الدولية المسيطر عليها من قبل واشنطن، حيث انتقدت منظمة العفو الدولية الغارات التي يشنها طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وقالت في بيان: إن الوقت حان لكي تفصح السلطات الأمريكية عن حقيقة الضرر الكامل الذي سببته هجمات التحالف للمدنيين في سورية، وأكدت أن تحليل الأدلة يظهر أن هذه القوات أخفقت في كل من هذه الحالات في اتخاذ الاحتياطات الكافية لتقليل الضرر الواقع على المدنيين وعلى البنى المدنية.

وسط هذه الأجواء تابعت قواتنا المسلحة مهمتها الوطنية في مواجهة الإرهاب التكفيري ونفذت سلسلة عمليات دقيقة قضت خلالها على تجمعات لإرهابيي جيش الفتح وأحرار الشام في ريفي حلب وحمص. وفيما وجهت وحدات أخرى من الجيش ضربات مركزة إلى تجمعات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية في أرياف إدلب وحماة ودرعا وكبدتهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. قال مصدر عسكري روسي: إن مروحيات “كا 52” الموجودة على متن حاملة الطائرات الأدميرال كوزنيتسوف المتوجهة إلى السواحل السورية ستجرب صاروخاً جديداً بعيد المدى يدعى هرمس باستطاعته ضرب الأهداف من على بعد 30 كيلومتر.

وفي التفاصيل، أسفرت طلعات الطيران الحربي السوري على أوكار وتجمعات التنظيمات الإرهابية في الراشدين الأولى والرابعة والخامسة وأبو شيلم وقبتان الجبل وخان طومان وشرق أورم الصغرى في ريفي حلب الغربي والجنوبي عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم.

وفي ريف حمص وجهت وحدات الجيش ضربات على مقرات وتحركات إرهابيي أحرار الشام في منطقة السعن بالريف الشمالي ما أدى إلى تدمير سيارتي بيك اب مركب عليهما رشاشين والقضاء على عدد من الإرهابيين عرف منهم أحمد الشلحة متزعم مجموعة وحسن الطيب وفادي النصر وعاصي العمر، كما طالت الضربات الجوية إرهابيين في محيط حقل شاعر للغاز بريف تدمر وفي قريتي رحوم وأم الريش وشمال قرية أبو العلايا التابعة لناحية جب الجراح شرق مدينة حمص بنحو 70 كم تكبد إرهابيو التنظيم خسائر بالأفراد والعتاد الحربي خلال الضربات وتدمير عدد من العربات والمقرات التي كانوا يتحصنون فيها.

وفي ريف السويداء وجهت وحدة من الجيش رمايات نارية محكمة على تحرك لمجموعة إرهابية من تنظيم داعش من وادي الغبيب باتجاه تل بثينة بالريف الشمالي الشرقي ما أسفر عن إيقاع أفراد المجموعة قتلى ومصابين وتدمير عتاد حربي كان بحوزتهم. وفي وقت لاحق قضت وحدة من الجيش على معظم أفراد مجموعة إرهابية بعد رصد تحركهم في منطقة اللجاة.

وفي درعا وريفها تأكد مقتل وإصابة عدد من أفراد المجموعات الإرهابية وتدمير تحصيناتهم في حي الأربعين ومحيط الجمرك القديم في منطقة درعا البلد الشريان الحيوي لتسلل المرتزقة الأجانب وتهريب الأسلحة بتمويل من نظام آل سعود إلى ريف درعا وبادية السويداء الشرقية.

وفي ريف حماة تركزت عمليات الجيش على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية ومحاور تحركها في بلدات اللطامنة ومورك وكفرزيتا وصوران وإلى الشمال منها في محيط تل بزام بالريف الشمالي، وأسفرت الضربات عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين من بينهم المتزعم في تنظيم جبهة النصرة المدعو مهدى العابد وتدمير 4 آليات ومصفحات وسيارة من نوع بيك اب مزودة برشاشات متنوعة وتقل عدداً منهم بينهم الإرهابي المتزعم إبراهيم السراقبي.

وفي ريف إدلب وجهت وحدة من الجيش ضربات مباشرة على تجمعات وتحركات التنظيمات الإرهابية في قرية ترعي وحرش خان شيخون نحو 70 كم إلى الجنوب من مدينة إدلب وأدت الضربات إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليات لهم. في حين دمر الطيران الحربي مرابض هاون وآليات مزود بعضها برشاشات للتنظيمات الإرهابية وأوقع عدداً من أفرادها بين قتيل ومصاب في غارات على تجمعاتهم في بلدة معرتمصرين شمال مدينة إدلب بنحو 9 كم.

اعتداء إرهابي على مخيم الوافدين

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة على الأحياء السكنية أصيب 10 أشخاص جراء سقوط قذائف هاون أطلقها إرهابيو جيش الإسلام على مخيم الوافدين بريف دمشق، وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن مجموعات إرهابية استهدفت بـ 7 قذائف صاروخية مخيم الوافدين سقطت على ضاحية المجد وساحة الفرن والملعب، وبيّن أن الاعتداءات الإرهابية أدت إلى إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة.

دمشق وموسكو مستعدتان لاستئناف التهدئة بضمانات دولية

سياسياً، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن طائرات سلاح الجو الروسي لم تنفذ أي طلعات قتالية فوق حلب خلال الأيام الأخيرة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أكد في وقت سابق أن القوات الجوية الروسية والسورية ملتزمة بوقف التحليقات على بعد نحو 10 كيلومترات من مدينة حلب، مشيراً إلى أن هناك 6 ممرات إنسانية ونقاطاً لتوزيع وجبات غذائية ومساعدات طبية أولية فتحت للمدنيين الذين يخرجون من الأحياء الشرقية لحلب على مدار 24 ساعة.

كما جددت وزارة الدفاع الروسية التأكيد على استعداد موسكو ودمشق لاستئناف التهدئة الإنسانية بحلب بعد الحصول على ضمانات منظمات دولية حول إجلاء الجرحى والمدنيين من الأحياء الشرقية في مدينة حلب.

عريقات ينفي تصريحات نسبت إليه

في الأثناء نفى مصدر مسؤول في مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات صحة التصريحات التي نسبتها بعض وسائل الإعلام إليه بشأن الوضع في سورية، وقال المصدر في بيان: إن ما نشر على لسان عريقات بهذا الشأن مشوه ولا أساس له من الصحة، وأضاف: إن وكالة الأناضول التركية أجرت مقابلة مع عريقات باللغة الإنكليزية وترجمتها إلى التركية ومنها إلى العربية وأكد عريقات خلالها أهمية إرساء الاستقرار في سورية والمنطقة وأن هذا يتطلب التخلص من الخطر الذي يمثله تنظيم داعش الذي لا فرق بينه وبين أي مجرم آخر.

السلاح يتدفق من أوروبا الشرقية للإرهابيين

في الأثناء أكد الصحفي البولندي ميشيل كوت أن تدفق السلاح من دول أوروبا الشرقية إلى المجموعات الإرهابية في سورية مستمر بإشراف أمريكي خليجي على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة حول إرسال السلاح إلى سورية، وأوضح كوت في مقال نشرته صحيفة الانتخابية البولندية أن ثماني دول أوروبية بدأت منذ عام 2012 بيع كميات كبيرة من الأسلحة إلى السعودية بلغت قيمتها نحو 2ر1 مليار يورو ولكن التحقيق الذي أجرته وكالة بيرن أظهر أن الجزء الأكبر من هذه الأسلحة ذهب إلى المسلحين في سورية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على رأس البلدان التي تمد المجموعات المتطرفة في سورية بالسلاح حيث أوكلت هذه المهمة إلى وحدة سوكوم المسؤولة عن العمليات الخاصة خارج الولايات المتحدة والتي تقوم بنقل هذه الأسلحة من الموانئ البلغارية والرومانية على البحر الأسود باتجاه الأردن وتركيا ومنها إلى سورية.

وبيّن كوت أن ثلاث سفن حربية استأجرها الأمريكيون أبحرت خلال العام الماضي وهي تحمل 6400 طن من الأسلحة والذخيرة والقنابل اليدوية وقذائف الهاون والصواريخ والمتفجرات إضافة إلى ما لا يقل عن 50 طائرة محملة بالأسلحة غادرت من صربيا وسلوفاكيا وبلغاريا، ولفت إلى أن الأمر المثير للاستغراب هو أن الدول الأوروبية تقوم ببيع السلاح وتعلم أنه يتجه إلى سورية التي تضعها على قائمة البلدان المحظورة من تصدير الأسلحة إليها إضافة إلى أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي تفرض على البلد المرسل للأسلحة التأكد من وجهة إرسال السلاح.

ونوه الصحفي كوت بما قاله فنسنت كوشتيل مدير مفوضية الأمم المتحدة في الاتحاد الأوروبي أنه لمدعاة للسخرية أن ترفض بعض دول الاتحاد الأوروبي التضامن مع اللاجئين وبدلاً من ذلك تقوم ببيع الأسلحة إلى مجموعات في سورية وهذه الأسلحة من شأنها أن تقتل وتتسبب في إرسال لاجئين جدد، مؤكداً أن هناك دلائل تشير إلى أن حكومات هذه الدول الأوروبية ضالعة في تجارة السلاح إلى أبعد حدود ومنها أن الشركة البلغارية في إم زد سوبوت الحكومية التي ازداد إنتاجها بنسبة 60 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي وخاصة قواذف آر بي جي في حين كانت على حافة الإفلاس قبل عامين.

إرهابيو داعش فخخوا المنازل في منبج

إلى ذلك حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن إرهابيي تنظيم داعش عمدوا إلى تفخيخ أبنية سكنية ومدارس وطرقات في مدينة منبج بالألغام والقنابل يدوية الصنع متسببة بمقتل وإصابة مئات المدنيين بينهم عشرات الأطفال، وقالت المنظمة في تقرير نشرته أمس: إنها جمعت أسماء 69 مدنياً بينهم 19 طفلاً قتلوا بسبب هذه الألغام التي زرعها إرهابيو التنظيم في المدارس والمنازل والطرقات في المدينة.

“العفو الدولية” تنتقد غارات “التحالف”

من جهتها انتقدت منظمة العفو الدولية الغارات التي يشنها طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سورية بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي والتي تسببت بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين ومحاولة دول التحالف فيما بعد التهوين من الضرر والأذى الناجم عنها. وقالت نائبة مدير الأبحاث بمكتب منظمة العفو الإقليمي في بيروت لين معلوف في بيان: إن الوقت حان لكي تفصح السلطات الأمريكية عن حقيقة الضرر الكامل الذي سببته هجمات التحالف للمدنيين في سورية، ونحن نخشى أن يكون التحالف بقيادة الولايات المتحدة يهون بدرجة كبيرة من هذا الضرر.

وأضافت: إن تحليل الأدلة المتاحة يظهر أن هذه القوات أخفقت في كل من هذه الحالات في اتخاذ الاحتياطات الكافية لتقليل الضرر الواقع على المدنيين وعلى البنى المدنية، مشيرة إلى أن الغارات كانت غير ملائمة وعشوائية.