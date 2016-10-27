بـرنـامـج وطـنـي لـتـمكـيـن الـقـطـاع الصناعي العام والمنافسة مع “الخاص”

دمشق-البعث:

تجري حالياً دراسات مكثّفة لبلورة وصفات علاجية لعلاج واقع تمويل الصناعة الوطنية، وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية العامة والخاصة ذات الأولوية في المرحلة الحالية في ظل حاجة الصناعيين من ناحية، ومحدودية موارد الحكومة من ناحية أخرى.

وقدّم الاستشاري والخبير الصناعي فؤاد اللحام رؤية تتمحور حول حث المصارف على استخدام التأجير التمويلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010، وتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستفادة من هذا الأسلوب لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وإحداث صندوق وطني لتمويل إعادة تأهيل الصناعة يكون من موارده فرض رسم بنسبة 1 أو 2 بالألف على المستوردات الصناعية إضافة إلى أي موارد أخرى ممكنة مستقبلاً، إلى جانب الاتفاق مع شركات منتجة للآلات من الدول الصديقة على تزويد المنشآت الصناعية المتضررة بالآلات والتجهيزات المناسبة، أو بجزء منها مقابل تسديد قيمتها أو نسبة منها بمنتجات المشروع.