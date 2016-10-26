“حلويات الحلبي”.. حياة السوريين في سنوات الحرب

يكتب الأديب حسني هلال حياة السوريين بكل ما فيها خلال سنوات المحنة، وأحياناً قبل ذلك بعقد أو اثنين، لكنه لا يفعل ذلك بمباشرة ممجوجة، أو بطرح بيانات سياسية، أو شعارات ساخنة. فإذا ما جنحت القصة إلى شيء من المباشرة في الطرح كما هو الحال في “الكومجي فهيم” أو “أسئلة بتهوّي” أنقذها من تلك العثرة بالسخرية، التي تأتي على الأغلب سخرية مرّة جارحة، وهذه صفة تنسحب على كثير من نصوص المجموعة.

بهذه العبارات يقدّم د. ثائر زين الدين للمجموعة القصصية “حلويات الحلبي” للأديب حسني هلال الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب في 82 صفحة من القطع الصغير، وتصميم الغلاف للفنانة جيهان خير.