“حلويات الحلبي”.. حياة السوريين في سنوات الحرب

“حلويات الحلبي”.. حياة السوريين في سنوات الحرب

26 / 10 / 2016 الأخيرة

هذا المقال رقم : 45 من 50 من العدد 2016-10-27-15676

2016-10-27-15676

يكتب الأديب حسني هلال حياة السوريين بكل ما فيها خلال سنوات المحنة، وأحياناً قبل ذلك بعقد أو اثنين، لكنه لا يفعل ذلك بمباشرة ممجوجة، أو بطرح بيانات سياسية، أو شعارات ساخنة. فإذا ما جنحت القصة إلى شيء من المباشرة في الطرح كما هو الحال في “الكومجي فهيم” أو “أسئلة بتهوّي” أنقذها من تلك العثرة بالسخرية، التي تأتي على الأغلب سخرية مرّة جارحة، وهذه صفة تنسحب على كثير من نصوص المجموعة.
بهذه العبارات يقدّم د. ثائر زين الدين للمجموعة القصصية “حلويات الحلبي” للأديب حسني هلال الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب في 82 صفحة من القطع الصغير، وتصميم الغلاف للفنانة جيهان خير.

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