لينا حوارنة: العمل مع الشباب ليس مغامرة

أنهت الفنانة لينا حوارنة تصوير مشاهدها في الفيلم القصير “ملامح” إخراج وائل طه في رابع مشاركة لها في مشروع دعم سينما الشباب، وأكدت أنها سعيدة بهذه التجارب مع سينمائيين شباب يخطون خطواتهم الأولى في عالم السينما، ورفضت وصف مشاركتها فيه بالمغامرة، مبيّنة أنها لا تتردّد في خوض أية تجربة مع المخرجين الشباب الذين يضخّون دماء جديدة للسينما السورية، مؤكدة ضرورة تشجيع الشباب الذين يمتلكون روحاً جديدة وحماسة واندفاعاً والذين يقدّمون تجارب جديدة يطرحون من خلالها أفكاراً مهمة آنية بطريقة لطيفة ومكثفة ضمن مدة زمنية قصيرة تتراوح بين 10-15 دقيقة فقط، مشيرة إلى أن متعتها كبيرة حين تعمل مع هؤلاء الشباب في فن السينما الذي لا يقاوَم.

وعن دورها في مسلسل “شوق” للمخرجة رشا شربتجي التي بدأت تصوير بعض مشاهده في دمشق رفضت حوارنة الإفصاح عنه إلا أنها أكدت أنه دور جديد عليها كلياً، أما على صعيد المسرح الذي تطلّ من خلاله بين فترة وأخرى فأوضحت أنها بانتظار الفرصة والعمل المناسب الذي تلتقي عبره جمهورها المسرحي الذي لا تحبّ أن تبتعد عنه طويلاً.

أمينة عباس