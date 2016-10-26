رينيه مارغريت.. الغموض والدهشة

يقول رينيه مارغريت: “إذا كان الحلم ترجمة لليقظة، فإن اليقظة بطريقة ما هي ترجمة لهذا الحلم”.

لم يستمرّ مارغريت طويلاً في الرسم المأجور الذي اعتمده في البدايات، إذ سرعان ما انتقل إلى خلق نمط خاص به، معتنقاً السريالية كأكثر أنواع الفنون متعة.

تناول العديد من المواضيع في أعماله، اتّسمت في أغلبيتها بالغموض، وأعاد العمل على أعمال شهيرة لفنانين آخرين، مستبدلاً عناصرها الأساسية بأخرى وذاهباً باللوحة في اتجاهات عديدة ومثيرة، اشتغل على لوحة الفنان مونيه الشهيرة “الشرفة” فاستعاض عن كل شخص من شخوصها الواقفين على الشرفة؛ بتابوت يحلّ محله، في تصميم خاص وفريد، ما جعلها وأعماله الأخرى الأكثر إثارة للدهشة والاستغراب؛ والتساؤلات.

في عام 1912 أقدمت والدته على الانتحار، وقد عاشت حياة غير سعيدة، إذ ألقت بنفسها في النهر، فكان لرؤيته جسدها العاري ملقى على الضفة، وقد غطى الثوب وجهها، أثره القاسي الذي لم يظهر إلا بعد مرور سنوات عديدة، وفي مجموعة من اللوحات كانت الأكثر غرابة بين أعماله، لوحات جميع أشخاصها وجوههم ورؤوسهم مغطاة بقطع الأقمشة البيضاء.

اللوحات الغامضة، حيّرت النقاد والجمهور بين تساؤلات كبيرة، وتفسيرات أكبر، بين رمزيتها للعزلة والموت، رغم الحميمية الواضحة للوحة، وبين من عزاها إلى استحالة إيجاد تفسير منطقي لحالة الحب، بينما آثر بعضهم الآخر تحميلها مضامين أخلاقية تتعلق بمجملها بالعلاقات المحرّمة والشاذة المرفوضة في المجتمعات.

تعدّدت الإجابات المحتملة للأسئلة التي تقف خلف لوحات مارغريت، وربما كان الأمر لا يحتمل أكثر من تفسير واحد للقول الذي اعتاد تكراره: “الكلمات بلا معنى، إننا نخلع عليها المعاني التي نريد، وبطريقة متعسّفة في أغلب الأحيان” وكأنه يقول لقارئ لوحته: “استمتع بالمشهد، اقرأ اللوحة دون.. كلمات”.

استخدمت لوحات رينيه مارغريت (1898- 1967) البلجيكي الذي درس الرسم في بروكسل، في الكتب والإعلانات والعديد من مجالات الطباعة، وخصوصاً من المنظمات العاملة في مجال مكافحة مرض الإيدز، وتم تكريمه في عام 2009 بافتتاح متحف خاص يضم أكثر من 200 عمل أصلي له.

بشرى الحكيم