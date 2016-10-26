رامي حاج حسن في “نوتات من الشرق”

يحيي عازف الطنبور والبزق رامي حاج حسن أمسية موسيقية بعنوان “نوتات من الشرق” – طنبور كلاسيك ضمن مهرجان العزف المنفرد الذي اتخذ شكل الانفراد في بعض الأمسيات، والتشاركية الثنائية والجماعية في أمسيات متعددة، الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس في القاعة المتعدّدة الاستعمالات.

وعن أهمية هذا المهرجان في إيجاد تقارب بين الجمهور وخصوصية كل آلة على حدة يقول حاج حسن: المهرجان فرصة للتعرف على الآلة، ومن خلال مشاهداتي لأمسيات المهرجان أرى مشاركة للآلة الأساسية مع آلة ثانية أو أكثر مثل العود مع آلة إيقاعية، والأكورديون مع عدة آلات، وما يميّز مشاركتي أن الأمسية كاملة للعزف على الطنبور باستثناء المقطوعة الأخيرة التي سأتشارك بها مع عازفة البيانو مجد سليمان وهي مقطوعة لونغا من مقام النهاوند لكوثر هانم، وتقصّدت أن تكون الأمسية للعزف المنفرد وفق أسلوب “ون مان شو” الشخص الوحيد على المسرح، كي يتعرّف الجمهور على ميزات آلة الطنبور وكيفية توظيف مهاراتها وطبيعتها الفلسفية الشرقية والروحانية واختلافها عن العود والبزق، فأردت إظهار هذه الآلة بأسلوب جديد.

ويضيف حسن: إنه سيقدّم تقاسيم من مقام الهزام وسماعياً من مقام الهزام، فالتقسيم هو الارتجال الموسيقي ويعني الذخيرة الموجودة لدى الفنان ومقدرته على تقديم ارتجالات تدلّ على فهمه الأعمق للمقام الموسيقي، والتقسيم ليس مجرّد حركات اعتباطية على الزند لا معنى لها، إنما هو قالب منفصل عن بقية القوالب الموسيقية مثل السماعي والبشرف واللونغا والطقطوقة، ومن الناحية التكنيكية سأقدّم بعض القطع التكنيكية التي تلائم آلة الطنبور، فمن المعروف أن آلة الطنبور ليست آلة تكنيكية، حتى طنبور جميل بيك المؤسس الأول لآلة الطنبور لم يستخدم التكنيك الموسيقي، لأنه في علم الموسيقا هو وسيلة وليس غاية، وأنا أعمل على إظهار فكرة موسيقية معينة يناسبها تكنيك معين. وبرأيي الأهم هو اللحن الموسيقي وإن كان على حساب التكنيك الموسيقي وليس العكس. ويؤكد حاج حسن أهمية المنافسة بين العازفين، فهو عازف الطنبور الوحيد في سورية والشرق الأوسط لذلك يجد منافسة مع العازفين الأتراك والإيرانيين، ويوجّه دعوة عبْر صفحات البعث لانتشار آلة الطنبور في سورية ليكون هناك مجال أكبر للتنوّع والتجديد، ولاسيما أن أصول الآلة سومرية وانطلقت من بلاد الشام نحو الشرق الآسيوي وتطوّرت هناك، ويقول: سأعمل على حضورها في المشهد الموسيقي بأساليب جديدة كما قدّمتها في أمسياتي كلها، وأتمنى مساء اليوم أن أوصل رسالتي إلى الجمهور.

ملده شويكاني