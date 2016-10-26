الرفيق المفتاح في ملتقى البعث للحوار باللاذقية

دعت قيادة فرع اللاذقية للحزب إلى حضور جلسة ملتقى البعث للحوار التي تتناول ” مواجهة تحدي الهوية والإرهاب” ويتحدث فيها الرفيق الدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب الاعداد والثقافة والإعلام القطري وتبدأ أعمال الملتقى الساعة 11 من صباح اليوم “الخميس” على مدرج الباسل في شعبة المدينة الثالثة للحزب في اللاذقية.

> يقيم مركز لؤلؤة البحرين للدراسات والبحوث حفل توقيع كتاب بعنوان: “النظام السعودي إرهابي.. لماذا” في الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس في المركز الثقافي العربي في أبي رمانة.

> تقيم مديرية الثقافة في الرقة بالتعاون مع مديرية الثقافة في اللاذقية “مهرجان الرقة للفنون والتراث.. من ضفاف الفرات إلى أوغاريت.. عشرة آلاف سنة من الحضارة” في تمام الساعة السادسة مساء يومي السبت والأحد القادمين في دار الأسد للثقافة في اللاذقية. ويضم المهرجان حفلات فنية تراثية ومعارض “تصوير ضوئي – فن تشكيلي” ومحاضرات ثقافية وعرضاً مسرحياً.