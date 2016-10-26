حديث الصباح جمرُ الحكاية

د. نضال الصالح

هي تحكي، أقصد إيمان، وأنا تائه، أعترفُ لكِ، بينهما. بين الحكاية التي تكاد تكون حكاية حلب وقد تجسّدت في أنثى، وصاحبة الحكاية التي تكاد تكون استثناء من سلالة أمّنا الأولى حواء، حتى لكأنّ الله، وهو يبدع صلصالها، كان يغطّ يده النورانية في نهر الكوثر الذي وعدَ عباده الصالحين به في الجنّة، والذي حكت التفاسير أنّ طينه من المسك، ثمّ يستجمع آلاء الحُسن كلَّها في كلّها، حتى صوتها وهي تحكي كان أشبه بترتيل يتنزّل من سماء لا تُرى.

سنة بتمامها وأنا طريدة صهيب، وطريدة أمثاله ممّن تصدّعت الحارة عنهم ذات ليل، ومن أمثالهم ممّن لم تكن الحارة عرفتْ من قبلُ، حتى كان ذلك النهار من رمضان، أعني الرابع منه، حيثُ وجدتُ نفسي بين يدي صهيب في غرفة مُعتمة تتسلل إليها ظلال ضوء، ومتعبة جدرانها بعلم الانتداب وبقطعة قماش مكتوب فيها “حركة..”، وحتى صحوتُ، بعد وقت لا أعرف سعته، وثمّة دم.. دماء تصخب في غير جزء من جسدي.

إيمان تحكي، وتبكي، والعيون في مطعم “البيت الحلبي” تجحظ نحونا، وتثرثر ألسنة أصحابها بما لا نسمع، ولم تكن إيمان يعنيها من أمر أولئك شيء، كأنّها تحكي وتبكي في غرفة مغلقة عليها وحدها، وأنا أتابع الإصغاء إليها وأتعثّر بي صريعاً بينها وبين الحكاية، مسبّحاً باسم مبدع هذه القارّة من الجمال الذي أرى ولاهثاً وراء الحكاية التي أنتظر نقطة النهاية منها، فأفكّ طلسمَ ما حدث لإيمان، لحلب، لنا.

وسنة بتمامها وأنا نهْب صهيب وأمثاله وأمثالهم، ولم يكن أحد منهم يدعني أهنأ بهدأة يوماً، ولطالما كنتُ أسمع عويل نساء في الغرف المجاورة للغرفة التي قيّدوني فيها، فأحار أيّاً أبكي أو أرثي، جسدي الذي صار نهباً لهؤلاء الذئاب، أم أولئك النساء اللواتي لا بدّ أنّ الذئاب كانوا يحرثون أجسادهن كما يفعلون بي، حتى اتخذت قراراً بتنفيذ ما رأيت أنه جسر الخلاص من متوالية تلك الآلام التي كانت تضني روحي أكثر من جسدي، أعني أن أتوقف عن الطعام والشراب مهما يكن من أمر ما يترصّدني من عذابات الجوع والعطش، فالموت.

ثمّ تناولت إيمان الكأس أمامها، وأفرغت ماءه في فمها دفعة واحدة كأنّ ناراً طائشة كانت تتلظى في جسدها، ولم تكد تعيده إلى الطاولة، حتى زفرت ملء رئتيها، كما لو أنّها تحرّرت من صخرة كانت تمنع الهواء عن صدرها، وتابعت:

وعلى الرغم من أنني صرتُ أشبه بخرقة بالية والأيام تتتابع من دون طعام أو شراب، فإنّ الذئب، أعني صهيب، والذئاب الآخرين، لم يتوقّفوا عن حراثة جسدي يوماً، ولطالما كان صهيب وهو يقيدني إلى السرير ثمّ يلهث كضبع شره فوق جسدي، لطالما كان يقول: “لن يستطيع أحد إنقاذك”، ولطالما، وأنا أتضوّر ألماً بين مخالبه، كنت أبصق في وجهه، وأردّ: “سترى يا كلب.. سترى.. سيأتون، ويدوسونك مثل جيفة”.

أعدكِ بمتابعة الحكاية في الرسالة القادمة..