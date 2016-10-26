الرئيس الاسد يحيل الى رئيس مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017

أحال السيد الرئيس بشار الاسد الى رئيس مجلس الشعب اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2017/ لعرضه على المجلس.

وكان مجلس الوزراء ناقش فى جلسته التى عقدها فى الرابع من الشهر الجارى مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2017/ بشقيها الجارى والاستثمارى حيث تم تحديد اعتماداتها بمبلغ اجمالى قدره /2660/ مليار ليرة سورية توزعت على 1982 مليار ليرة للانفاق الجارى و678 مليارا للاستثمارى ووصل حجم الدعم الاجتماعى بالموازنة الى 423 مليار ليرة.

وبلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام الجارى 1980 مليار ليرة سورية فقط.