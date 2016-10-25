“السياحة” و”الموانئ” تتبادلان الاتهامات حول إشغالات الأملاك البحرية

دمشق-البعث:

تتبادل وزارة السياحة والمديرية العامة للموانئ التهم بخصوص الإشغالات على الأملاك البحرية العامة، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الأولى وجود العديد من المخالفات القانونية ضمن هذه المواقع الشاطئية تتحمّل مسؤوليتها المديرية العامة للموانئ، تتهم الأخيرة “السياحة” بإبرامها عقوداً مع الشركات السياحية للشواطئ دون الرجوع إليها، حيث تتضمّن هذه العقود -وعلى ذمة الموانئ – “بنوداً عقدية على الأملاك العامة البحرية” وتمّ التحفظ عليها في حينها، ومن هذه العقود أيضاً بحسب المديرية: عقد الشركة السورية للسياحة والنقل “الكرنك” مع مديرية سياحة اللاذقية في شاطئ وادي قنديل، الأمر الذي فوّت المنفعة بالنسبة للخزينة العامة وهدر الأموال العامة.

ما سبق يستدعي توحيد الجهود بين الجهات المعنية والمسؤولة على ملف الأملاك العامة البحرية، وأن يتمّ وضع برنامج عملي يقوم على تحديد المسؤوليات بينها تجاه هذا الملف، أو غيره، والابتعاد عن المصالح الضيّقة لتحقيق المنفعة الوطنية من أجل رفد خزينة الدولة بعائدات كبيرة من هذه الأملاك.