غارات عنيفة على الحديدة.. واعتصامات في صنعاء تنديداً بـانحيـاز الأمـم الـمتحدة

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس صنعاء، بعد زيارة استغرقت يومين، حيث فشل في تحقيق مبتغاه لإعادة تفعيل “الهدنة” واستئناف مشاورات “السلام” وإيقاف العدوان السعودي على الشعب اليمني، فيما اعتصم مئات اليمنيين أمام الفندق، الذي كان ينزل فيه، محمّلين الأمم المتحدة ومبعوثها مسؤولية المشاركة في قتل اليمنيين خلال العدوان السعودي المتواصل منذ 19 شهراً.

وردد المحتجون، متوجّهين للمبعوث الأممي، عبارات “ارحل ارحل من أرض اليمن”، متهمين إياه بأنه متعاطف مع بني سعود، كما رفعوا لافتات جاء فيها: “الأمم المتحدة ومجلس الأمن مشاركان في قتل اليمنيين”، وحملوا صوراً لضحايا الغارات التي طالت قاعة عزاء في صنعاء.

إلى ذلك، عبّر وفد صنعاء عن استيائه من التعاطي اللا مسؤول للأمم المتحدة تجاه مجزرة الصالة الكبرى في صنعاء، معتبراً أنها تخلّت عن أبسط واجباتها الإنسانية كتشكيل لجنة تحقيق دوليّة محايدة، ولم تُسهّل سفر الجرحى الذين تستدعي حالاتهم العلاج في الخارج.

ولفت الوفد إلى أنّ المبعوث الأممي سلّمه رسمياً مقترحاً باسم الأمم المتحدة على اعتبار أنه حل شامل وكامل يشمل الجوانب السياسية والأمنية وغيرها، وعلى أن يمثل هذا المقترح أرضية للنقاش على طاولة المفاوضات.

وأكد أنه سيقوم بدراسته مع القيادة السياسية واتخاذ الموقف اللازم بشأنه.

في الأثناء، يواصل العدوان السعودي الأمريكي التكثيف من غاراته على محافظة الحديدة في سياق سعيه لاحتلال الساحل الغربي لليمن، وأفاد مصدر أمني أن طيران العدوان شن 5 غارات على منطقة العرج بمديرية الصليف وثلاث غارات على معسكر أبو موسى بمديرية الخوخة، مضيفاً: إن العدوان استهدف بغاراته المزارع وممتلكات المواطنين، حيث شن غارة على مزرعة مواطن في منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي، وأسفرت الغارة عن أضرار مادية بالغة في المزرعة دون أن يشير المصدر إلى سقوط ضحايا.

كما شنت مقاتلات تحالف بني سعود عدة غارات استهدفت شرق العاصمة صنعاء، وأفادت مصادر محلية في مديرية نهم أن طيران العدوان نفذ أكثر من ثماني غارات في مناطق المديرية.

ورداً على العدوان، قتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي في عملية عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت موقع الكرس بجيزان جنوب غرب السعودية، وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش واللجان قامت بعملية ضد موقع الكرس العسكري التابع للعدوان السعودي ما أدى إلى تدمير ثلاث آليات عسكرية ومقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين في الموقع.

وكالات