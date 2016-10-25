“هيومن رايتس” توثّق عمليات التعذيب الممنهجة “الشعوب الديمقراطي”: أردوغان يسعى لإقامة نظام استبدادي

وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات وأعمال التعذيب التي ترتكبها سلطات النظام الأردوغاني بحق آلاف الأشخاص، الذين اعتقلتهم بذريعة التورط في محاولة الانقلاب، والتي استغلها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لتصفية خصومه ومعارضيه السياسيين والعسكريين.

وشن أردوغان عقب محاولة الانقلاب، التي شهدتها تركيا في الـ 15 من تموز الماضي، حملة انتقامية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلّص من كل المناهضين لسياساته، حيث قام باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وصولاً إلى فرضه حالة الطوارئ في البلاد.

وأوضحت المنظمة، غير الحكومية، في تقرير أصدرته أمس: أن النظام التركي، ومن خلال حالات الطوارئ التي فرضها بحجة الانقلاب، أعطى أجهزته الأمنية “الضوء الأخضر” لتعذيب المعتقلين وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان دون أي خوف من المساءلة أو المحاسبة.

ووثّقت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، حالات تعذيب في سجون النظام التركي شملت تعريض المحتجزين لوضعيات مؤلمة، والحرمان من النوم، والضرب المبرح، والانتهاكات الجنسية والتهديد بالاغتصاب.

وقال هيو ويليامسون، مدير قسم الشؤون الأوروبية وآسيا الوسطى في المنظمة: إن الحكومة التركية ومن خلال حالات الطوارئ التي فرضتها أعطت أجهزتها الأمنية كامل الحرية لتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين.

وتوجد مادة في مرسوم الطوارئ الذي فرضه أردوغان تبرّئ المسؤولين في النظام التركي من أي مسؤولية عن الإجراءات المتخذة بموجبها.

وأكدت منظمات حقوقية، بما فيها منظمة العفو الدولية، ارتكاب سلطات النظام التركي ممارسات التعذيب والانتهاكات الخطيرة داخل السجون، واحتجاز آلاف الأشخاص في ظروف مؤلمة مع حرمانهم من الطعام والماء، وتعريضهم للضرب والتعذيب والاغتصاب.

ويواصل النظام التركي حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه، حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية الانقلاب 70 ألفاً و756 شخصاً.

وكان أردوغان أعلن مطلع الشهر الجاري تمديد حالة الطوارئ التي فرضها بذريعة الانقلاب لثلاثة أشهر أخرى، وذلك تماشياً مع سياسته القمعية التي باتت تهدد مختلف مكوّنات الشعب التركي، ولا سيما المعارضة منها.

ميدانياً أصيب نحو 12 شخصاً جراء انفجار قوي هز منتجع انطاليا، الواقع جنوب تركيا، وقال رئيس بلدية المدينة مينديريل توريل: “إن الانفجار وقع في مرآب غرفة التجارة والصناعة في المدينة وأسفر عن إصابة ما بين عشرة و 12 شخصاً بجروح جراء تطاير الزجاج المتحطم”، وأشار إلى أن الانفجار أسفر أيضاً عن إلحاق أضرار بأربع سيارات على الأقل وتحطّم زجاج نوافذ البناء، ولفت إلى أنه لا يزال سبب الانفجار مجهولاً، غير أنه أضاف: “إنه ربما لا يكون نتيجة هجوم”، فيما كانت معلومات سابقة أفادت بأن سبب الانفجار هو سيارة مفخخة.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار نتيجة لسياسات أردوغان الداعمة للإرهاب، والقائمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى، إضافة إلى الحملة القمعية المتواصلة التي يشنها على محافظات جنوب شرق تركيا.

إلى ذلك، أكدت الزعيمة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، فيكان يوكساك داغ، أن أردوغان يتحمّل مسؤولية الدمار في سورية والعراق والمنطقة عموماً بسبب أحلامه العثمانية وولعه بالحروب ودعمه التنظيمات الإرهابية، وأضافت، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، “إنه لا يوجد في العالم أي رئيس مولع بالحروب مثل أردوغان الذي كان يحلم أنه سيصبح سلطاناً وخليفة عثمانياً في المنطقة لكن لم يبق له سوى الجماعات الإرهابية من أمثال “داعش” و”النصرة” وغيرهما”، وأوضحت أن أردوغان ينتهج سياسات عنصرية فاشية، حيث يسعى عبر تحالفاته الإقليمية مع أنظمة الخليج الرجعية لإقامة نظام استبدادي ديكتاتوري بعد القضاء على جميع معارضيه مهما كانت ميولهم واتجاهاتهم السياسية.

وكالات