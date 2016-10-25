الإدارة الأمريكية على نفاقها.. وموسكو تنتظر “التغيير” بعد الانتخابات الأمريكية لافروف: المرجع الوحيد لحل الأزمة قرارات مجلس الأمن ومجموعة دعم سورية

من جديد، شددت روسيا على أن المرجع الوحيد لحل الأزمة في سورية هو قرارات مجلس الأمن وضمن إطار المجموعة الدولية لدعم سورية والتي تؤكد بالمجمل على أولوية اجتثاث الإرهاب بشكل كامل والبدء بعملية سياسية شاملة، الأمر الذي يصطدم بالمماطلة الأمريكية في فصل من تعتبرهم معارضة معتدلة عن التنظيمات الإرهابية، وهذا ما أكده أمس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مجدداً دعوته لـ “الشريك” الأمريكي بضرورة الإسراع في عملية الفصل. واصفاً محاولة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا بسبب الوضع في سورية بالوقحة وغير اللائقة.

وفيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لم ترَ حتى الآن ديناميكية إيجابية في عمل الخبراء في جنيف بشأن سورية، أعرب رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية ايغور إيفانوف عن أمله في أن تغير الولايات المتحدة من سياستها إزاء سورية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وفيما تواصل الإدارة الأمريكية نفاقها إزاء كل ما يحدث في سورية وآخرها كان أمس عندما ادعى المتحدث باسم خارجيتها جون كيربي أن بلاده لا تستطيع حالياً التأكد من صحة العدوان التركي على القرى الحدودية وذهب ضحيتها عشرات المدنيين بين شهيد ومصاب، رغم أن إدارته تزعم أنها تملك من التقنيات العلمية القادرة على كشف أدق التحركات في الأرض والجو. أكد رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك أن العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام التركي في شمال سورية تمثل خرقاً فظاً للقانون الدولي.

فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف ضرورة اجتثاث الإرهاب من سورية والبدء بعملية سياسية شاملة، وقال لافروف في كلمة أمام جمعية ممثلي العمل التجاري “البيزنس” الأوروبي أمس في موسكو: من الضروري اجتثاث الإرهاب بشكل كامل من سورية والعمل على البدء بعملية سياسية شاملة طبقاً لقرارات مجلس الأمن وضمن إطار المجموعة الدولية لدعم سورية، مشيراً إلى أن هذه الأهداف جرت مناقشتها في برلين بين الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

وأضاف: إن استنتاجاتنا تبقى ثابتة وهي فصل ما تسمى المعارضة المعتدلة عن تنظيمي جبهة النصرة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن الأمريكيين لم يتمكنوا من القيام بهذا الأمر خلال الأشهر الثمانية الماضية، وتساءل لافروف: إذا كان الأمريكيون يعلنون عن استثنائيتهم ولديهم هذا الشعور لماذا لا تستخدم القيادة الأمريكية هذا الأسلوب أو هذه الاستثنائية للعمل الخير ولفصل “المعارضة المعتدلة” عن الإرهابيين.

من جهة ثانية وصف لافروف مناقشة إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا بسبب الوضع في سورية بالوقحة وغير اللائقة وقال: إن سورية في الوقت الراهن أصبحت بصورة عامة الموضوع الذي يمكن أن يتمسك به المعادون للروس روسوفوبي ومن خلال متاجرتهم بمعاناة الناس وبالأبعاد الإنسانية للأزمة في سورية يمكن جر البقية المتبقية من الآخرين غير المعادين للروس إلى حملة فرض عقوبات جديدة مرة أخرى ضد روسيا.

تشوركين: مشروع القرار النيوزيلندي لا يتطابق مع مواقف روسيا

من جهة أخرى أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن مشروع القرار الدولي الذي قدمته نيوزلندا في مجلس الأمن حول سورية لا يتطابق مع مواقف روسيا في هذا الشأن.

وقال تشوركين في ختام مشاورات أجراها مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار النيوزيلندي: إن الآفاق حول تبني القرار لا تزال غامضة، وحتى لإجراء العمل اللاحق لا يتطابق نص مشروع القرار مع مواقفنا التصورية.

ويدعو مشروع القرار النيوزيلندي إلى وقف فوري وشامل لكل الهجمات ولا سيما الغارات الجوية على حلب.

من جهته أعلن جيرارد فان بوخيمين مندوب نيوزيلندا الدائم في منظمة الأمم المتحدة أنه من السابق لأوانه الحديث حول إمكانية إجراء التصويت على مشروع القرار هذا وذلك بسبب وجود خلافات في المواقف حول بعض النقاط.

إيفانوف يأمل أن تغيّر أمريكا سياستها تجاه سورية

وفي سياق آخر أعرب رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية ايغور إيفانوف عن أمله في أن تغير الولايات المتحدة من سياستها إزاء الأزمة في سورية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها في الثامن من تشرين الثاني المقبل، وقال: لقد لاحظنا خلال الأشهر الأخيرة أن الدبلوماسية الأمريكية تعاني من تقلبات في السياسة الخارجية وتركز في قراراتها في المقام الأول على التأثير على نتائج الانتخابات المقبلة حيث يبدو ذلك بأوضح صوره في النهج الذي تتبعه بشأن سورية وهو الأمر الذي نأمل أن يتغير بعد الانتخابات، داعياً الرئيس الأمريكي المقبل إلى إجراء حوار عملي مع روسيا مضيفاً: إن على الشخص الذي سيفوز أن يواجه الواقع الصعب وحقيقة أنه في حال لم تكن روسيا والولايات المتحدة راغبتين بتدمير نفسيهما فسيكون عليهما الانخراط في حوار عملي، مشدداً على أن هذا الحوار غير مرتبط فقط بعودة العلاقات الجيدة بين هاتين الدولتين بل بالأمن في العالم أجمع.

ريابكوف: لا تقدّم في عمل الخبراء

إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لم ترَ حتى الآن ديناميكية إيجابية في عمل الخبراء في جنيف بشأن سورية، وقال ريابكوف للصحفيين في موسكو حول مشاورات جنيف بشأن سورية، سيكون من الخطأ الحديث في الوقت الحاضر عن أن شيئاً ما يتغير وعن أننا نشهد بعض الزخم الجديد في هذا الاتجاه، مضيفاً: إن صياغة جميع الأفكار التي نوقشت الأسبوع الماضي في جنيف ما زالت مستمرة ويتواصل للأسف تأثير الوضع في الجزء الشرقي من حلب وحولها على هذه الصياغة.

وحول إيصال المساعدات الإنسانية إلى شرق حلب قال ريابكوف: لسوء الحظ إن الهياكل الإنسانية والوكالات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة بل وجميع النشطاء الإنسانيين من جنيف لم يتمكنوا خلال الأسبوع الماضي وفقاً لتقديراتنا من أن ينهوا، وبعبارة ملطفة، لم يتمكنوا من ضمان تحقيق ما تكلموا هم أنفسهم عنه لفترة طويلة أي قبل كل شيء من إجراء الإخلاء الطبي من شرق حلب وعموماً من العمل بشكل أكثر تنظيماً على إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان هذه المدينة، موضحاً أن هذه الحالة كانت محاولة لإعادة رمي مسؤولية العرقلة والفشل على الجانب الروسي.

بيسكوف ينتقد الرصد الانتقائي لوسائل الإعلام

وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الكرملين يدعو منظمات حقوق الإنسان التي تعمل لجهة استبعاد روسيا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بسبب إجراءاتها في سورية، إلى أن تعمل على وقف نشاط الإرهابيين فيها بشكل أكثر اتساقاً، مضيفاً: سنكون أكثر إعجاباً لو كانت هذه المنظمات تتصرف بنشاط أكبر حيال الأعمال الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية منذ عدة سنوات في سورية.

كما أعرب بيسكوف عن أسف الكرملين في رصده الموقف الانتقائي لوسائل الإعلام الغربية حيال الأحداث في سورية، وقال: من الواضح أن التغطية الانتقائية للأحداث والإحجام عن إيلاء الاهتمام الواجب من جانب زملائنا في وسائل الإعلام الأجنبية وخاصة الأنكلو سكسونية وترددهم في تغطية هذا النشاط المبذول من قبل الجيش الروسي والقوات المسلحة السورية في تنظيم ممرات إنسانية في حلب هي بارزة للعيان بوضوح.

أمريكا تواصل نفاقها

من جهة أخرى تواصل الولايات المتحدة نفاقها السياسي لجهة الوضع في سورية زاعمة بأنها قلقة على سقوط ضحايا جراء العدوان الذي نفذه طيران النظام التركي على مناطق شمال حلب الأسبوع الماضي وراح ضحيته العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وفي هذا الإطار ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي أن واشنطن لا تستطيع حالياً التأكد من صحة هذا العدوان رغم أنها تملك التقنيات العلمية القادرة على كشف أدق التحركات في الأرض والجو، حيث قال كيربي: لا أملك تفاصيل تكتيكية إضافية على حد تعبيره، زاعماً أن بلاده قلقة من سقوط ضحايا بين المدنيين وتدمير منشآت مدنية جراء عمليات قتالية، متناسياً عمليات القتل والتدمير الممنهجة التي تقوم بها بلاده في سورية من خلال قصف المدنيين وتدمير البنى التحتية، ومتجاهلاً قيام طيران ما يسمى التحالف الأمريكي بالاعتداء الشهر الماضي على أحد مواقع الجيش العربي السوري في جبل ثردة بدير الزور ما أدى إلى وقوع خسائر بالأرواح والعتاد في صفوف أبطال الجيش ومهد بشكل واضح لهجوم إرهابيي داعش على الموقع والسيطرة عليه.

باروبيك: عمليات النظام التركي خرق سافر للقانون الدولي

إلى ذلك أكد رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك أن العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام التركي في شمال سورية تمثل خرقاً فظاً للقانون الدولي لأن هذه العمليات تتم من دون موافقة الحكومة السورية الشرعية. ونبه باروبيك إلى أن تركيا تسعى لتحقيق طموحاتها السلطوية وأنها تتمنى لو استطاعت الاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية في الشمال، وأضاف: إن تركيا على ما يبدو تبالغ في تقدير قوتها، مشيراً إلى إن التدخل العسكري التركي في سورية يتناقض تماماً مع القانون الدولي.

البعث- وكالات- سانا