مساعٍٍ لتدارك نقص المشافي التعليمية بالأدوية النوعية والسرطانية

دمشق-حياة عيسى:

أقر معاون وزير التعليم الدكتور حسن الجبه جي بالصعوبات التي تعانيها المشافي التعليمية في مجال تأمين الأدوية، لاسيما النوعية والسرطانية، بالرغم من التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتدارك النقص ورفد المشافي بما يلزم، ليأتي التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات المختصة ضرورياً لتأمين قطع تبديلية للأجهزة التي خرجت من الخدمة، حيث تمّ التزويد بالعديد من الأجهزة الحديثة كـ “جهاز قثطرة قلبية لمشفى جراحة القلب الجامعي وجهاز مرنان جديد لمشفى الأسد الجامعي والعديد من أجهزة غسيل الكلى لكافة المشافي”، علماً أن العمل قائم على صيانة جهاز الرنين المغناطيسي في مشفى المواساة.

وأشار الجبه جي في تصريح لـ”البعث” إلى قيام الوزارة مؤخراً بالعمل على تأهيل المجمع الإسعافي في مشفى المواساة بتكلفة قدّرت بـ 6 مليارات و200 مليون ليرة وبسعة تجاوزت الـ 160 سريراً، إضافة إلى الانتهاء من أعمال توسعة مشفى الأسد الجامعي بنهاية العام القادم، وإعادة تأهيل الطابق الثاني والعناية المشددة بمشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، وبناء مشفى حمص الجامعي، الذي مازال قيد التوقيع مع الإنشاءات العسكرية، معرجاً على سعي الوزارة للقيام بالتوسّع بمشفى الأطفال الجامعي بدمشق، وزيادة عدد أجهزة التنفس الاصطناعي للكبار والأطفال، وزيادة عدد الحواضن بالمشفى ليصل إلى60 حاضنة.