لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. قوة أمريكية في النرويج

رغم تأثر أوروبا سلباً بالعقوبات المفروضة على روسيا، تواصل الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول خارجه فرض عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على المؤسسات والمواطنين الروس، على خلفية الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي ردت عليه موسكو بتقليص حجم استيرادها من هذه الدول.

وأمس، أقرت 5 دول أوروبية تمديد عقوباتها ضد روسيا لمدة 6 أشهر، تلبية لقرار من مجلس أوروبا.

وبحسب بيان المجلس فقد انضمت كل من أوكرانيا، والجبل الأسود، وألبانيا، وليختنشتاين، والنرويج إلى قرار اتخذ في 15 الشهر المنصرم بشأن تمديد العقوبات ضد موسكو حتى 15 آذار المقبل.

وتفسر الأطراف التي اتخذت إجراءات اقتصادية عقابية ضد روسيا خطوتها هذه بدور موسكو السلبي، على حد زعمها، في الأزمة الأوكرانية، لا سيما بما يخص عودة انضمام شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا، ورفض سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين الاعتراف بالسلطة الانقلابية في كييف.

وأشارت موسكو مراراً إلى أن عودة القرم إلى أراضيها في أوائل ربيع 2014 جرت تلبية لرغبة سكانها المتمثلة بنتائج الاستفتاء الذي أجري في شبه الجزيرة وصوتت ضمنه الغالبية الساحقة من سكان المنطقة لصالح الانضمام إلى روسيا. كما شدد الطرف الروسي على أن اشتراط رفع العقوبات عن موسكو بتطبيق اتفاقات مينسك للتسوية الأوكرانية أمر غير مقبول على الإطلاق لأن روسيا لم تكن طرفاً في الأزمة الدموية بين كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتياً، والتي تلت الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في شباط عام 2014.

تجدر الإشارة إلى أن مسألة العقوبات ضد روسيا تعود إلى 6 آذار 2014، حين وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرسوماً يتيح تجميد ممتلكات شخصيات روسية.

جدير بالذكر أن قرار مجلس أوروبا يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على 146 مواطناً روسياً و37 مؤسسة في روسيا.

وفي إطار التصعيد الحاصل على خلفية الأزمة الأوكرانية، وافقت النرويج بشكل مؤقت على نشر حوالي 330 من مشاة البحرية الأمريكيين في أراضي البلاد، وذلك لأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، علماً أن النرويج وافقت، بطلب من موسكو، على عدم نشر قوات أجنبية في أراضيها في حال عدم تعرض البلاد لاعتداء عسكري، رغم أن النرويج هي من أعضاء حلف شمال الأطلسي منذ عام 1949.

وأعلنت وزيرة الدفاع النرويجية إيني أريكسن سيوريدي أن حماية البلاد تتوقف على دعم الحلفاء، مؤكدة أهمية إجراء تدريبات مشتركة مع قوات حليفة لضمان أمن النرويج.

يذكر أن العسكريين الأمريكيين سينتشرون منذ مطلع عام 2017 المقبل في قاعدة عسكرية في فيرنيس على بعد نحو ألف كيلومتر من حدود روسيا، للقيام بتدريبات هناك في ظروف المناخ الشمالي القاسي، وعلى أساس استبدال هذه القوات بشكل دوري.

وأشارت وزيرة الدفاع النرويجية إلى أن القوات الأمريكية تنتشر بشكل مؤقت وأن مستقبل الاتفاقية بهذا الشأن سيدرس خلال العام المقبل.

وكالات