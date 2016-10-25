سلاحا الجو السوري والروسي يمددان تعليق الطيران فوق حلب الجيش يتقدّم في ريف حماة الشمالي.. ويحبط هجمات إرهابية على ريفي دمشق وحلب

نجحت قواتنا المسلحة أمس خلال عملياتها على تجمعات ومحاور تحرك المجموعات الإرهابية المنضوية تحت مسمى جيش الفتح في إحكام سيطرتها على عدد من النقاط والتلال غربي بلدة معان في ريف حماة الشمالي. وفيما أحبطت وحدات من الجيش هجوماً إرهابياً على كتيبة الدفاع الجوي في ريف حلب الجنوبي وكبدت التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة في العديد والعتاد، دمرت وحدات أخرى دبابات وآليات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي مزودة برشاشات ثقيلة وآلية مفخخة في محيط بلدة الديرخبية بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وفي معرض ردها على الحملات الغربية للتشويش على عمليات الجيش وحلفائه في حلب أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات سلاح الجو السوري والروسي توقفت عن التحليق فوق حلب منذ 7 أيام وهي لا تقترب من المدينة ولا توجه ضربات جوية على مواقع المسلحين في محيطها، لافتة إلى أن موسكو ودمشق ستمددان تعليق طلعات الطيران في سماء حلب وريفها.

وفي سياق الدعم الغربي المتواصل للتكفيريين كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن خطط للحكومة البريطانية لمواصلة تدريب الإرهابيين مما يسمى بـ “المعارضة المعتدلة”. ما يؤكد أن الحديث الغربي عن حلول للأزمة ليس أكثر من خداع للرأي العام الأوروبي الذي بدأ يضغط على حكوماته للتحرك الجاد لمحاربة الإرهاب.

وفي التفاصيل، خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم جبهة النصرة شنت هجوماً على كتيبة الدفاع الجوي الواقعة جنوب الكليات العسكرية بالريف الجنوبي، وانتهت الاشتباكات بإفشال الهجوم بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد وتدمير دبابتين وعربتين مدرعتين و3 عربات مزودة برشاشات ثقيلة.

وفي ريف دمشق أحبطت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية محاولة إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة الاعتداء على نقاط عسكرية في محيط حي الديوان عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة الديرخبية من جهة بلدة خان الشيح بالريف الجنوبي الغربي، وتم إحباط الهجوم الإرهابي بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد وتدمير 3 دبابات وعربة بي أم بي و3 آليات بيك آب مجهزة برشاشات ثقيلة من عيار 23 مم وعربة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة.

وفي ريف حماة نفذت وحدات من الجيش عمليات على أوكار وتجمعات الإرهابيين غربي بلدة معان بالريف الشمالي أحكمت خلالها سيطرتها على منطقتي المداجن والبرج وضهرة الفطس وتلة خربة كحيلة وأسفرت العمليات عن القضاء على أعداد من إرهابيي جند الأقصى ومصادرة مدفع جهنم و3 مدافع هاون وعدد كبير من القذائف وكمية من المواد المتفجرة. وعملت وحدات الهندسة على تفكيك عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الأماكن التي تمت السيطرة عليها قبل فرارهم.

وفي ريف درعا أوقعت وحدة من الجيش أفراد مجموعة إرهابية قتلى ومصابين ودمرت لهم تحصينات في رمايات دقيقة على تجمعاتهم ونقاط تحصنهم شمال مزرعة البيطار على اتجاه بلدة طفس في الريف الشمالي الغربي، وفي منطقة درعا البلد وجهت وحدة من الجيش رمايات نارية بعد رصد تحركات مجموعة إرهابية غرب ساحة بلدية مخيم النازحين وأخرى شرق دوار المصري أدت إلى إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين.

وفي ريف السويداء نفذت وحدة من الجيش رمايات مركزة على محور تسلل مجموعة إرهابية من تنظيم داعش على اتجاه منطقة اللجاة بالريف الشمالي ما أسفر عن القضاء على كامل أفرادها وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

وفي سياق الاعتداءات الإرهابية على القرى الآمنة أفاد مصدر في قيادة شرطة القنيطرة بأن إرهابيين يتحصنون في قرية مسحرة استهدفوا ظهر أمس بأكثر من 10 صواريخ غراد قرية حرفا سقط أحدها في محيط المستوصف الصحي، ولفت إلى أن الاعتداء الإرهابي أدى إلى إصابة شخصين أحدهما امرأة ووقوع أضرار كبيرة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

كما أفادت مصادر أهلية في بلدة كفريا المحاصرة بريف إدلب بأن التنظيمات الإرهابية المنتشرة على اتجاه بلدة معرتمصرين استهدفت بالأسلحة الرشاشة الثقيلة منازل المواطنين في البلدة ما أسفر عن إصابة شخص وطفلين بجروح متفاوتة.

من جهة ثانية ضبطت الجهات المختصة شحنتين من الأسلحة والذخائر كانت معدة للتهريب إلى التنظيمات الإرهابية في منطقة القلمون وموضوعتين في مخبأين سريين في سيارتين واحدة سياحية وأخرى من نوع بيك اب، تتضمنان كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من بينها ذخيرة رشاشات من عيار5ر14 مم و23 مم حيث تم إلقاء القبض على الإرهابيين الذين كانوا داخل السيارتين لاستكمال التحقيقات وتقديمهم إلى القضاء المختص.

طلعات الطيران معلّقة منذ 10 أيام فوق حلب

من جهة أخرى أعلنت هيئة الأركان الروسية أن موسكو ودمشق ستمددان تعليق طلعات الطيران الروسي والسوري في سماء حلب وريفها.

وذكر رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية الفريق سيرغي رودسكوي أنه تم التعليق الكامل لتحليقات القوات الجوية الفضائية الروسية والقوى الجوية السورية في منطقة عمقها 10 كيلومترات حول مدينة حلب، مشيراً إلى أنه سيتم تمديد وقف ضربات الطيران الروسي والسوري في محيط مدينة حلب وعدم الانجرار وراء استفزازات المسلحين.

وأكد المسؤول العسكري الروسي استعداد روسيا لمواصلة تنفيذ التهدئة الإنسانية بناء على أول طلب في حال توافرت معلومات عن الاستعداد لإخراج المدنيين، مشيراً إلى تعرض الأحياء الغربية في حلب لـ 52 حالة قصف من قبل الإرهابيين خلال 3 أيام من التهدئة الإنسانية ما أدى إلى استشهاد 14 شخصاً وإصابة 50 آخرين بجروح.

وبينت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أمس أن طائرات سلاح الجو الروسي وسلاح الجو السوري توقفت عن التحليق فوق حلب منذ 7 أيام وهي لا تقترب من المدينة ولا توجه ضربات جوية على مواقع المسلحين في محيط المدينة وأن عملية إجلاء المدنيين من الأحياء الشرقية متواصلة حيث تم أمس إجلاء 48 امرأة وطفلاً.

ولفت رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية إلى أن تسلل إرهابيي تنظيم داعش من العراق إلى سورية لا يزال مستمراً ومما يدل على ذلك تسلل حوالي 300 من إرهابييه إلى مدينة دير الزور قادمين من مدينة الموصل.

خطط بريطانية لتدريب الإرهابيين

في غضون ذلك كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن خطط للحكومة البريطانية مواصلة تدريب الإرهابيين في سورية المدعومين من الغرب ممن يسمونهم “المعارضة المعتدلة” وإرسال عشرين موظفاً من وزارة الدفاع البريطانية لهذا الغرض. وقالت الصحيفة: إن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون سيعلن في وقت لاحق أن هؤلاء المدربين سيعاودون العمل مع “مقاتلي المعارضة المعتدلة” في سورية وتدريبهم على أعمال المشاة والمهارات الطبية واكتشاف المتفجرات الخطرة .

واعتبرت الصحيفة أن هذا التحرك البريطاني الذي يعد بالجزء الأعظم منه استئنافاً لعمليات التدريب غير المتواصل سيؤدي إلى خيبة أمل في صفوف الإرهابيين الذين طالبوا بزيادة المساعدات العسكرية الغربية بما في ذلك الأسلحة الثقيلة وتكثيف الدعم الجوي لهم، وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية تأمل بأن يتمكن هؤلاء المدربون من تحسين إمكانيات “المسلحين” الموجودين بالفعل وكذلك تشكيل مجموعات مسلحة جديدة ويزعم فالون أن نشر الـ20 موظفاً الجدد في المنطقة سيتم بهدف إكساب المسلحين المهارات اللازمة لمواجهة تنظيم داعش. غير أن الصحيفة لفتت إلى أن أي قرار من بريطانيا بهذا الشأن مهما كان محدوداً سيكون مثيراً للجدل مع فشل محاولات سابقة من قبل بريطانيا والولايات المتحدة لتدريب هؤلاء وانتهائها بخيبة أمل وإحراج لداعميهم.

البعث- وكالات- سانا