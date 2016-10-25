الجيش العراقي يستعيد الرطبة.. ويحرر عشرات المدنيين الأمم المتحدة: “داعش” يستخدم المدنيين دروعاً بشرية

بالتزامن مع دخول معركة الموصل يومها التاسع، رفعت القوات العراقية العلم العراقي فوق مبنى قائمقامية الرطبة في محافظة الأنبار، أمس، بعدما استعادت السيطرة على القضاء كلياً من إرهابيي “داعش”.

وأعلن قائد عمليات الأنبار عن تصفية 40 عنصراً من “داعش” في قضاء الرطبة، وأضاف: إن مدينة الرطبة مطهّرة بالكامل وتسيطر عليها الفرقتان الأولى والثامنة وفوج مغاوير عمليات الأنبار، بمشاركة العشائر والحشد الشعبي وطوارئ شرطة الرطبة، مبيناً أن القطعات العسكرية بدأت بإخلاء الرطبة من العوائل ونقلها إلى مخيم للنازحين بهدف تفتيش المدينة بحثاً عن خلايا “داعش”.

وكانت القوت العراقية قد أعلنت عن تحرير 78 قرية وقتل ما يصل إلى 800 من إرهابيي “داعش” بعد مرور أسبوع على انطلاق العملية.

وتمكنت القوات العراقية أيضاً من تحرير حوالي 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، من قبضة “داعش” في منطقة “توب زاوه” ونقلتهم إلى الأماكن المخصصة لهم في مخيمات النزوح، وبدا على المحررين التعب الشديد الممزوج بفرحة الخلاص من “الدواعش”، وبثّت “الميادين” لحظات مؤثّرة لخروج الأهالي بشكل جماعي من مناطق سيطرة “داعش”، وكانت أبرز اللحظات المؤثّرة عندما التقى طفل بأبيه بعد فراق دام لعامين، وبدا على وجه مراسل الميادين التأثّر خلال لقائه بهما.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تحرير قرابة 800 كيلومتر مربع من “داعش” في محيط الموصل، ووصفت المرحلة الأولى من عملية تحرير المدينة، المستمرة منذ يوم الاثنين 17 تشرين الأول، بأنها كانت انطلاقة جيدة، وأن المعركة تسير وفق الخطط المعدة مسبقاً، فيما قال مسؤولون أمريكيون: “إن المعارك ستزداد شراسة وصعوبة مع تقدّم القوات نحو مركز مدينة الموصل”، متوقّعين تباطؤ وتائر العمليات العسكرية تدريجياً.

وفي المناطق التي تحررها القوات العراقية من أيدي “داعش”، يتمّ الكشف عن الدمار الذي تركه الإرهابيون على هذه الأراضي ذات التاريخ العريق، ففي ناحية برطلة شرق الموصل، سجّلت الكاميرات دماراً واسع النطاق لحق بكنيسة مارت شموني.

من جهته يقوم تنظيم “داعش” الإرهابي بخوض تكتيكيات الحرب غير المتناظرة على مستوين مختلفين لصد الهجمات على مواقعه، وهو يلجأ بكثافة إلى العمليات الانتحارية، ويستخدم الأنفاق التي حفرها في العديد من مناطق مدينة الموصل منذ فرض سيطرته عليها في حزيران عام 2014.

ولمدة أيام عانى السكان المحليون والمشاركون في عملية تحرير الموصل من الدخان السام الذي نتج عن إحراق “داعش” مصنعاً للكبريت في منطقة المشراق قرب الموصل، وحسب التقارير لقي شخصان على الأقل مصرعهما جراء التسمم بالغازات المنبثقة عن المصنع المحترق، فيما تلقى المئات العلاج في المستشفى القريب بعد إصابتهم بالاختناق ومشاكل مختلفة في الجهاز التنفسي.

وفي شأن ذي صلة، تحدّثت مصادر أمنية في العراق عن وجود مخطط إرهابي لمهاجمة محافظة كركوك مجدداً بـ300 انتحاري، وذلك بعد إحباط هجوم شنه تنظيم “داعش” على كركوك فجر يوم الجمعة الماضي في محاولة لفرض السيطرة على مناطق عدة.

هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن القوات العراقية دخلت في مرحلة متقدّمة من تحرير مدينة الموصل، وحذّر من محاولات تنظيم “داعش” إرباك الوضع الداخلي في العراق بهدف إعاقة تقدم القوات الأمنية باتجاه مدينة الموصل وإثارة الفوضى.

وفي السياق نفسه، أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تلقى تقارير أولية تؤكد ارتكاب تنظيم “داعش” الإرهابي عشرات الجرائم وعمليات القتل حول مدينة الموصل العراقية الأسبوع الماضي، واستخدامه المدنيين هناك كدروع بشرية.

وقال المتحدّث باسم المكتب روبرت كولفيل، في إفادة دورية للأمم المتحدة في جنيف، “إن القوات العراقية عثرت على جثث 70 مدنياً عليها إصابات بالرصاص في قرية تلول ناصر”، كما وردت تقارير عن مقتل 50 شرطياً سابقاً خارج مدينة الموصل يوم الأحد الماضي، وأضاف: إن هناك تقارير تفيد بأن إرهابيي تنظيم “داعش” قتلوا بالرصاص أيضاً ثلاث نساء وثلاث فتيات وأصابوا أربعة أطفال آخرين بسبب سيرهن ببطء خلال ترحيل قسري.

كما ارتكب التنظيم الإرهابي مجزرة أخرى في قرية السفينة، حيث قتل 15 مدنياً وألقى بجثثهم في أحد الأنهار، كما قام إرهابيو التنظيم بربط ستة رجال من عائلة واحدة بعربة وتمّ جرهم حول القرية.

وكالات