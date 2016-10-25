17 غرفة صفية و600 مقعد لإنهاء اكتظاظ مدارس جرمانا

ريف دمشق-البعث:

زوّدت مديرية تربية ريف دمشق مدارس مدنية جرمانا بـ 12غرفة صفية مسبقة الصنع إضافة إلى 600 مقعد تمّ توزيعها على المدارس المكتظة بعدد كبير من الطلاب، لاسيما أن المدينة تعاني من تزايد في عدد الطلبة الوافدين.

وفي إطار متابعة ما نشرته “البعث” حول هذا الموضوع لمسنا تعاوناً ملحوظاً من المعنيين في وزارة التربية، وخاصة وزير التربية الدكتور هزوان الوز، وهذا ما بدا جلياً مع تجهيز الغرف الصفية والمقاعد لسد النقص الحاصل، حسبما أكد معاون وزير التربية الدكتور سعيد خرساني، والإصرار على ضرورة إنهاء مشكلة مدارس جرمانا بتأمين الغرف الصفية والمقاعد اللازمة، وبيّن أنه تمّ رفد المدارس في المحافظات بـ 10 آلاف مقعد مع تجهيز غرف صفية في كل محافظة.

من جانبه مدير تربية ريف دمشق خالد رحيمة أوضح في تصريح لـ”البعث” أنه لا يوجد نقص مقاعد وغرف صفية بالأساس في المدارس بل هناك زيادة ملحوظة وبشكل يومي في عدد الوافدين، وخاصة مدينة جرمانا، ما أدى إلى هذا الاكتظاظ في بعض المدارس، مع حرص وزارة التربية على عدم بقاء أي طالب خارج أسوار المدرسة، مبيناً أنه حالياً يتمّ تجهيز 5 غرف صفية أخرى في جرمانا ستكون في الخدمة قريباً، وفي حال الزيادة سنبقى بحاجة للمقاعد والغرف الصفية.