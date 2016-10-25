في جَلَد الذات وجَلْدِها..؟!

قد يكون “العيب” الاجتماعي دافعاً لعدم جهر المتورّطين بالنوايا والسلوكيات المشبوهة التي أفرزتها وأنتجتها سنوات الحرب على مبدأ “فاستتروا”، إلا أن بعض الاستعراضات والممارسات المكشوفة هنا وهناك على مستوى المؤسّسات والشارع معاً والتي تصل في بعضها إلى درجة مأسوفة من التبجّح بالفساد، لا تشكّل أمام ذخيرة المجتمع ورصيده الأخلاقي شيئاً يُذكر، حيث للقانون الموجود وتطبيقاته قاعدة عريضة يثبتها صمود الدولة ومؤسساتها، وليست تلك الشوائب والحالات التي لا يُعترف بها لأنها مجرد استثناء لا يقبل التعميم والإساءة العامة!.

في استحقاقات إصلاح الأمم والشعوب ثمّة نصوص ودساتير وقوانين ترسم خطوات الإنجاز الأخلاقي، وهذا ما يعتقده مستغلّو الفرص وانتهازيو الأزمات مطيّة ونافذة للعب من تحت الطاولة تحت ذريعة أن المشرّع مسترخٍ والرقيب منشغل والأجهزة مستنفرة في أولويات استتباب الأمن والاستقرار..!، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن حجبها بإصبع التجميل والمرآة أن النفوس السيئة في هذه الظروف التي يرى البعض أن بيئتها خصبة للرتع واللعب، باتت مفضوحة لا بل ومنكفئة ومتراجعة، إما خجلاً ووجلاً مما يواجهه البلد أو بحكم الفرز الاجتماعي والمؤسساتي اللذين اجتمعا على توصيف من يسلك الفساد والسرقة واختلاس المال الخاص والعام وممارسة المشينات الجنائية والجناحية بأنه لا يختلف كثيراً عمن انغمس بالإرهاب، ولو حاول الكثيرون خلق تبريرات وتكديس تحليلات وفصل القضايا عن بعضها عبر أعذار دائماً ما تكون “أقبح من الذنب نفسه”!!.

قد لا يكون من الحكمة في زمن استطاعت الدولة ومؤسّساتها، ومعها معظم الشرائح الاجتماعية والأهلية، أن تُحدث مثلاً في القدرة على المقاومة والمواجهة الماراثونية لأوسخ الحروب ضدها، أن نبحث في الغسيل غير النظيف وندور في فراغ نصف الكأس، ولكن الإنجاز الذي أوصل معظم الشرائح والفئات الاجتماعية والأهلية وحتى ممن يسمّون بالحواضن المؤقتة للعناصر المسلحة إلى مرحلة “التكويع” والرجوع إلى مظلة الدولة الرشيدة التي كانت وما زالت وستبقى، هو نفسه الذي أصاب الكثير من الفاسدين وحواضنهم بالرجوع إلى أرضية المنطق والاعتدال في السلوكيات والقضايا الجنائية والاجتماعية والاقتصادية، لترتسم ملامح ومناخات التعافي الذي سيُخرج الدولة والبلد من بلواها، حيث العدو الأول والأخير هو الإرهاب وحده لا شريك له وباقي القضايا كلها ثانوية وليست من العيار الذي يسوقه المتربصون.

في سياق ما نحن بصدده يتفق صنّاع القرار ومحلّلو الميدان وقارئو المستقبل على أن مرحلة من الصلابة والحصانة والمنعة أتت أُكلها لمجتمع باتت بوابة الفرج إيمانه والفوز زاده الذي “قاب قوسين”، إلا أن الأهم في الدولة ما هو أقوى من النفاذ وفي المجتمع مخزون من الخيارات وللجمهورية تاريخها من الاختبار على الجلد، وما السير على حافة الهاويات إلا مدرسة يتقن السوريون لعبها، وكل ما عدا ذلك هباء لمن يمارس داخلياً وخارجياً وتحت أي غطاء ما يرمي إليه الفاعلون والناشطون في ميدان “تلويث سمعة الدولة ومواطنيها”؟!.

علي بلال قاسم