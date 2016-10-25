اعتبر وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن اكتساب مهارات جديدة أمر مهم ومطلوب للمساعدة في حفظ المواقع الثقافية والطبيعية ذات القيمة العالمية البارزة الواردة في قائمة التراث العالمي، والتي تحميها اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي لعام 1972، مشيراً خلال افتتاحه ورشة العمل التدريبية الوطنية لموجهي مواد التاريخ والتربية الوطنية والجغرافية على استخدام الحقيبة التربوية “التراث بين أيدٍ شابة” التي نظمتها وزارة التربية بالتعاون مع مكتب اليونسكو “بيروت” إلى أهمية الورشة بالنسبة للمعلمين لأن الحقيبة التربوية أصبحت أداة قيّمة لهم، لإثارة إحساس الشباب بأهمية حفظ تراثهم المحلي الوطني والعالمي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بذلك. ومن جهته أكد المهندس جوزيف كريدي ممثل مكتب اليونسكو في بيروت أهمية إدخال مفهوم حماية التراث العالمي في البرامج التربوية على نطاق العالم، ودور المعلمين في هذا المجال. وتنظم الدورة الحالية لمحافظات “دمشق- حمص- حماة- السويداء- الحسكة– حلب” خلال الفترة 25- 27/10/2016، وتنظم الورشة نفسها خلال الفترة الممتدة من 8-10/11/2016 لموجهي محافظات “ريف دمشق-القنيطرة- اللاذقية- طرطوس- درعا”.

دمشق– البعث