توزيع مقاسم أم الزيتون الصناعية

توزيع مقاسم أم الزيتون الصناعية

25 / 10 / 2016 محليات

هذا المقال رقم : 25 من 30 من العدد 2016-10-26-15675

2016-10-26-15675

بدأت في محافظة السويداء عمليات توزيع المقاسم للمكتتبين في المنطقة الصناعية في أم الزيتون. وخلال اجتماع عقد في المحافظة مع المستثمرين في المنطقة بيّن المحافظ عامر العشي أهمية تضافر الجهود لرفع النشاط الاستثماري في المنطقة نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، منوّهاً بتوفر كافة المقومات الكفيلة بنجاح عملية الاستثمار، بدوره بيّن مدير المنطقة المهندس علاء أبو عمار أنه سيتم البدء بتوزيع المقاسم والبالغ عددها 250 مقسماً تباعاً بدأ من القطاع الغذائي، علماً أن البنى التحتية من شق وتعبيد طرق وأعمال تسوية المقاسم وتنفيذ شبكات المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي متوفرة.
السويداء- رفعت الديك

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