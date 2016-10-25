توزيع مقاسم أم الزيتون الصناعية

بدأت في محافظة السويداء عمليات توزيع المقاسم للمكتتبين في المنطقة الصناعية في أم الزيتون. وخلال اجتماع عقد في المحافظة مع المستثمرين في المنطقة بيّن المحافظ عامر العشي أهمية تضافر الجهود لرفع النشاط الاستثماري في المنطقة نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، منوّهاً بتوفر كافة المقومات الكفيلة بنجاح عملية الاستثمار، بدوره بيّن مدير المنطقة المهندس علاء أبو عمار أنه سيتم البدء بتوزيع المقاسم والبالغ عددها 250 مقسماً تباعاً بدأ من القطاع الغذائي، علماً أن البنى التحتية من شق وتعبيد طرق وأعمال تسوية المقاسم وتنفيذ شبكات المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي متوفرة.

السويداء- رفعت الديك