نشاطات وبرامج تنموية واجتماعية

قام المنسّق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة علي الزعتري مع محافظ حمص طلال البرازي بجولة اطلاعية على أحياء حمص القديمة والوسط التجاري، مع عودة معظم المؤسّسات الحكومية إلى مقراتها ومنطقة الأسواق التراثية والجامع الكبير وكنيسة أم الزنار، واطمأنا على أعمال التأهيل والصيانة لكل هذه المنشآت.

وأشار البرازي إلى أهمية استمرار النشاطات والبرامج التنموية والاجتماعية والثقافية التي تنفّذها مؤسسات الأمم المتحدة، بالتعاون والتشاركية مع الحكومة السورية والمجتمع المحلي، من أجل إعادة الحياة الطبيعية إلى كافة القطاعات في المحافظة. وبيّن أن المحافظة مستعدة لتقديم الدعم والتعاون من أجل استكمال المراحل الباقية لإعلان حي الوعر خالياً من السلاح والمسلحين، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية والمؤسسات الحكومية إليه وعودة سكانه المهجّرين إلى منازلهم.

حمص- نزار جمول