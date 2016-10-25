نشاطات وبرامج تنموية واجتماعية

نشاطات وبرامج تنموية واجتماعية

25 / 10 / 2016 محليات

هذا المقال رقم : 24 من 30 من العدد 2016-10-26-15675

2016-10-26-15675

قام المنسّق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة علي الزعتري مع محافظ حمص طلال البرازي بجولة اطلاعية على أحياء حمص القديمة والوسط التجاري، مع عودة معظم المؤسّسات الحكومية إلى مقراتها ومنطقة الأسواق التراثية والجامع الكبير وكنيسة أم الزنار، واطمأنا على أعمال التأهيل والصيانة لكل هذه المنشآت.
وأشار البرازي إلى أهمية استمرار النشاطات والبرامج التنموية والاجتماعية والثقافية التي تنفّذها مؤسسات الأمم المتحدة، بالتعاون والتشاركية مع الحكومة السورية والمجتمع المحلي، من أجل إعادة الحياة الطبيعية إلى كافة القطاعات في المحافظة. وبيّن أن المحافظة مستعدة لتقديم الدعم والتعاون من أجل استكمال المراحل الباقية لإعلان حي الوعر خالياً من السلاح والمسلحين، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية والمؤسسات الحكومية إليه وعودة سكانه المهجّرين إلى منازلهم.

حمص- نزار جمول

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