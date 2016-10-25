(1040) طن بذار قمح و(450) خلية نحل مجاناً

بدأت غرفة زراعة حماة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة توزيع 1040 طناً من بذار القمح كمنحة مجانية قدمتها منظمة “الفاو” في مناطق دائرة حماة والغاب ومصياف والسلمية ومحردة والشيحة وتيزين.

وأشار رئيس غرفة الزراعة خالد القاسم إلى أن الحصة الفردية للمزارع تراوحت بين 150 و200 كغ دعماً للكميات المتوفرة لديه، بهدف زيادة المساحات المزروعة من المحصول الاستراتيجي، لافتاً إلى أن الغرفة وبالتعاون مع مديرية الزراعة قدّمت ندوات وحملات توعية وإرشادات حول كيفية زيادة الإنتاج والتحضيرات لما قبل الزراعة. وأضاف: إن الغرفة وزّعت أيضاً 450 خلية نحل مجانية لمربي النحل المسجلين الذين تضرّروا جراء الأحداث الراهنة والحرب التي تعرضت لها بعض مناطق المحافظة، متوقعاً أن تكون هناك دفعة ثانية في حال توفر كمية معقولة من الخلايا، لزيادة فرص العمل وعودة المربين العازفين عن التربية إلى ممارسة هذه المهنة التي توفر العسل الصافي والذي يُباع بأسعار ممتازة.

حماة- منير الأحمد