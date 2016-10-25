مساعدات إنسانية جوية لأهالي الدير

مساعدات إنسانية جوية لأهالي الدير

25 / 10 / 2016 محليات

هذا المقال رقم : 22 من 58 من العدد 2016-10-26-15675

2016-10-26-15675

بدأ فرع الهلال الأحمر العربي السوري في دير الزور بتوزيع دفعة مساعدات إنسانية جديدة تم إسقاطها جواً عبر مظلات من قبل الطيران السوري لتوزيعها على الأهالي المحاصرين من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأكد أنس العشاوي مدير فرع الهلال الأحمر بدير الزور في اتصال هاتفي مع “البعث” أن المساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وتتضمّن 750 كيساً ما يقارب 15طناً من مواد رز وعدس وبرغل و900 كرتونه من البسكويت المدعم المحشو بالتمر لتوزيعها على أطفال المدارس في الأحياء الآمنة في المدينة. مشيراً إلى أن المساعدات تضمّنت مواد صحية مخصصة للتنظيف و35 كيساً من مادة الكلور سوف يتم تقديمها إلى مؤسسة مياه دير الزور لتعقيم مياه الشرب. لافتاً إلى أن كوادر الهلال الأحمر بفرع دير الزور مستمرون في توزيع المساعدات على سكان المدينة وفق جداول زمنية محددة، مبيّناً أنه تم توزيع مواد غذائية وصحية على نحو 20 ألف أسرة خلال الأسبوع الماضي.
دير الزور- عارف العلي

Related Posts

Leave a Reply

© جريدة البعث 2016.جميع الحقوق محفوظة.
Developing by Eng.osama