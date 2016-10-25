مساعدات إنسانية جوية لأهالي الدير

بدأ فرع الهلال الأحمر العربي السوري في دير الزور بتوزيع دفعة مساعدات إنسانية جديدة تم إسقاطها جواً عبر مظلات من قبل الطيران السوري لتوزيعها على الأهالي المحاصرين من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي منذ أكثر من عام ونصف العام.

وأكد أنس العشاوي مدير فرع الهلال الأحمر بدير الزور في اتصال هاتفي مع “البعث” أن المساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وتتضمّن 750 كيساً ما يقارب 15طناً من مواد رز وعدس وبرغل و900 كرتونه من البسكويت المدعم المحشو بالتمر لتوزيعها على أطفال المدارس في الأحياء الآمنة في المدينة. مشيراً إلى أن المساعدات تضمّنت مواد صحية مخصصة للتنظيف و35 كيساً من مادة الكلور سوف يتم تقديمها إلى مؤسسة مياه دير الزور لتعقيم مياه الشرب. لافتاً إلى أن كوادر الهلال الأحمر بفرع دير الزور مستمرون في توزيع المساعدات على سكان المدينة وفق جداول زمنية محددة، مبيّناً أنه تم توزيع مواد غذائية وصحية على نحو 20 ألف أسرة خلال الأسبوع الماضي.

دير الزور- عارف العلي