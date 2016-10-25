تفعيل المؤسسات والدوائر ومنع الترهل عنوان حالي ومقبل

اعتبر اللواء جايز الحمود الموسى محافظ الحسكة أن تفعيل العمل في المؤسسات والدوائر الخدمية ومنع الترهل الإداري عنوان الفترة الحالية والمقبلة عبر دعم المؤسسات بما تحتاجه لكي تنجز ما هو مطلوب منها بالشكل الأمثل. مشيراً خلال لقائه الآباء والكهنة والمجالس المحلية المسيحية إلى أن التركيز حالياً سيكون على تحسين جودة رغيف الخبز والواقع التمويني وتأمين نقل الأدوية إلى المحافظة والتقليل من ساعات التقنين الكهربائي والمائي والاهتمام بالنظافة العامة وتخصيص مقاعد الطائرات إلى المحافظة لتعطي الأولوية للمرضى والطلبة. وكان للمطران مار موريس عمسيح المعتمد البطريركي في أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس والأب صليبا عبد الله حديث عن التنوع الديني والمجتمعي في المحافظة كمصدر قوة وغنى.

من جهة أخرى أقامت قيادة فرع الحزب بالحسكة ملتقى البعث للحوار بعنوان من التصحيح إلى التحرير ثنائية البناء والمقاومة بحضور الرفيق سليمان الناصر أمين فرع الحزب والمحافظ اللواء جايز الحمود الموسى ومشاركة الرفيقة جازية الشيخ علي عضو قيادة فرع الحزب والرفيق نوح خليل مدير مدرسة الإعداد الحزبي الفرعي.

الحسكة- إسماعيل مطر