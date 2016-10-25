ضغط الطلبة عطل المصاعد وكثف المهملات

عزا عميد كلية طب الأسنان في جامعة دمشق الدكتور محمد سالم الركاب العطل المتكرر لبعض مصاعد الكلية وانتشار بعض الأوراق في أرض المبنى إلى الضغط الكبير في عدد الطلاب الذي يصل إلى 6 آلاف طالب وطالبة و750 طالب دراسات عليا، وهذا يفرض على الكلية الضغط على المصاعد والنظافة والتعقيم في الوقت الذي يتم التعقيم بشكل يومي بوجود موظفات وممرضات و15 معقمة تقريباً ويقوم الطالب بتسليم أدواته وفق إيصال.

وأكد الركاب لـ”البعث” في معرض رده على مطالب الطلبة أنه سيتم استثناء مباني طب الأسنان من التقنين الكهربائي هذا الأسبوع بناء على طلب وزارة التعليم العالي الموجه إلى وزارة الكهرباء، والمفروض هنا التقيد من قبل الطالب بالنظافة وبالعدد المحدد أثناء استخدام المصعد لأن الإهمال من قبل الطلاب– حسب الركاب-، علماً أن متعهد النظافة موجود بشكل دائم.

دمشق– فداء شاهين