بهدف رفد قطيعها المتهالك: مؤسسة المباقر تعلن عن استيراد 1300 رأس من البكاكير.. فهل تفلح؟!

أعلنت المؤسسة العامة للمباقر في مطلع الشهر الفائت عن رغبتها في استيراد 1300 رأس من بكاكير الأبقار بهدف رفد قطيعها المتهالك الموجود في محطاتها لتربية الأبقار في كل من جب رملة وحمص وطرطوس وفيديو باللاذقية في حين لحق الخراب والدمار والسطو والعبث ببقية محطاتها الأخرى في كل من مسكنة والغوطة ودرعا وجورين وغيرها.

رفد قطيع المؤسسة العامة للمباقر بجيل جديد من البكاكير بات أكثر حاجة وضرورة، خاصة أن القطيع الموجود لديها تغيرت مواصفات إنتاجيته وسلالاته ولم يتم رفده بوافدة جديدة من الأبقار منذ مطلع التسعينيات.

ويثير الإعلان عن استيراد 1300 رأس من الأبقار شجون ولعاب القائمين على عمل المؤسسة كما فهمنا وشاهدنا خلال زياراتنا المتكررة للمؤسسة، وهو ما أكده مدير المؤسسة ماهر خلوف، حيث أشار إلى أن كامل عدد الأبقار الموجود الآن في مجال المؤسسة عبر محطاتها للتربية لا يتعدى عن الـ 200 رأس يشكل الحلوب منه 40 بالمائة، لافتاً إلى أن استيراد هذا الكم من القطيع يشكل هاجساً يومياً لوزارة الزراعة ونحن بانتظار فض العروض الداخلية والخارجية لبيان العرض الأنسب، خاصة أن الوزارة هي من وضع أسس وشروط هذا الإعلان.

في الوقت الذي يخشى فيه القائمون على المؤسسة العامة للمباقر ألا يكتب للمشروع النجاح وأن يفشل كما فشلت تجربة المصارف الزراعية في عملية الاستيراد المشابهة حين انتظر 5762 مكتتباً تسعة أشهر فلم يبان خيط الأبيض من الأسود وسحبت السلف التي كانوا قد سددوها للمصرف.

في هذا الخصوص غمز أحد المربين قائلاً: لننتظر ونرى ما إن كانت وزارة الزراعة ستنجح وتفلح في استيراد حاجة المؤسسة العامة للمباقر في حين فشل مشروع المكتتبين سابقاً حتى الآن على أقل تقدير. في كل الأحوال رفد قطيع المؤسسة العامة للمباقر بجيل جديد من البكاكير ضرورة ملحة نأمل أن لا تتعثر نظراً لما يسهم هذا القطيع في تأمين المنتج من الحليب ومشتقاته أسواقنا المحلية.

ولعل السؤال المطروح الآن مؤداه: أين وصل الحديث بمشروع معمل الألبان في المنطقة الساحلية الذي يبدو حاله كحال مشروع معمل العصائر؟.

حماة– محمد فرحة