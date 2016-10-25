إفراغ المدارس المتضررة من الإيواء المؤقت

كرمت مديرية التربية بحلب مهندسي دائرة الأبنية المدرسية وهم “سامي الحرح- زينب حاج طالب- رائدة رزوق- كيندا كل عمر- أحلام عثمان- أيمن عبد الغفور- والإدارية لينا الأحمد”. وأوضح مدير التربية إبراهيم ماسو أن دائرة الأبنية المدرسية ركن هام وحيوي ضمن المنظومة التعليمية وما تقوم به الدائرة من متابعات يومية وإعداد الدراسات الفنية والهندسية ساهم بصورة ملحوظة في إعادة ترميم وتأهيل العديد من المدارس التي طالتها يد الإرهاب، وبالتالي إعادتها إلى الخدمة مجدداً. وأشار ماسو إلى أن الجهود مستمرة لإصلاح وصيانة كافة المدارس المتضررة وإفراغها من الإيواء المؤقت وإعادتها إلى عملها الطبيعي. من جانبها بيّنت المهندسة كنده السواس رئيسة دائرة الأبنية أن التكريم يعطي حافزاً إضافياً للعمل والعطاء. وعبر المكرمون عن تقديرهم لهذا التكريم مؤكدين أن الصعوبات وقلة الإمكانات لن تكون عقبة أمام إعادة مدارس حلب إلى أفضل مما كانت عليه سابقاً.

حلب- معن الغادري