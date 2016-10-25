الجعفري يلوح بحق سورية في المطالبة بالتعويضات عن تدمير البنى التحتية ويحمل التحالف “الدولي” المسؤولية

لوح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بحق سورية في المطالبة بدفع تعويضات عن تدمير بنيتها التحتية من قبل التحالف “الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره حقا ضمنه لها القانون الدولي. ودعا الجعفري الأمم المتحدة إلى العمل على وقف الاعتداءات التي ينفذها هذا التحالف الدولي على أراضي سورية ومنشآتها النفطية والغازية وبناها التحتية الاقتصادية والتي تسهم في تدمير مقدرات الشعب السوري وتطيل أمد الأزمة.

وأوضح الجعفري أن الاعتداءات التي طالت مؤخرا عددا من الحقول والآبار النفطية والغازية في محافظات دير الزور والرقة والحسكة تسببت بخسائر مادية كبيرة وبتدمير شبه كامل لبعض المنشآت.

وأكد الجعفري أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في إنهاء الأزمة السورية، وأن عدوان “التحالف الدولي” هذا إضافة إلى التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة من بعض الدول على الشعب السوري هما المسؤولان عن تفاقم الأوضاع الصعبة التي تمر بها سورية وأعلن الجعفري أن سورية تحتفظ بحقها في مطالبة دول “التحالف” الأمريكي بدفع التعويضات جراء هذا التدمير لبنيتها التحتية باعتباره حقا ضمنه لها القانون الدولي. وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكدت أن تدمير ما يسمى “التحالف الدولي” للجسور والمنشآت الاقتصادية يؤكد نهجه القائم على قصف وتدمير البنى التحتية السورية مشيرة إلى أن المستفيد الوحيد من ذلك هو التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة”.