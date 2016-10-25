واشنطن تغرق في تخبّطها.. وخلافات حول خطط زيادة تسليح الإرهابيين في سورية

كشف الكاتبان في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية غريغ ميلر وآدم اينتوس أن الإدارة الأمريكية بحثت إمكانية تزويد ما يسمى “المعارضة المعتدلة” في سورية، التي تتلقى الدعم والتدريب من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، بمزيد من الأسلحة الثقيلة.

يأتي ذلك وسط حالة الارتياب والتخبط السياسي التي تشهدها الإدارة الامريكية إزاء كيفية التعامل مع الأزمة في سورية، مع إصرار واشنطن من جهة على دعم الإرهابيين، الذين تسميهم “معارضة معتدلة”، والتغطية من جهة أخرى على جرائم “جبهة النصرة” الإرهابية، إضافة إلى تنصّلها مؤخراً من الاتفاق الروسي الأمريكي الموقّع في التاسع من أيلول الماضي.

وأوضح الكاتبان أن الإدارة الأمريكية ناقشت في اجتماعات عقدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخراً بشأن “الأمن القومي الأمريكي” خطة لتزويد ما يسمى “المعارضة”، التي تدعمها وكالة الاستخبارات الأمريكية في سورية، بمزيد من الأسلحة والوسائل النارية التي قد تمكنها من التصدي للطائرات.

وتؤكد الوقائع وما كشفته وسائل الإعلام مؤخراً عن تسليح واشنطن لـ”النصرة” عدم جدية الولايات المتحدة والأطراف الغربية في التوصل إلى حل سلمي وسياسي للازمة في سورية وسعيها فقط لكسب المزيد من الوقت لإنقاذ التنظيمات الارهابية التي ترعاها وتحاول تسويقها تحت مسمى “معارضة معتدلة”.

ولفت الكاتبان الى أن الإدارة الامريكية لم توافق على الخطة المطروحة لكن لم ترفضها ايضاً، الأمر الذي يشير الى حالة من التخبط الواضحة والمتزايدة في البيت الأبيض بشأن توسيع برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية الذي يجري بموجبه تدريب آلاف الإرهابيين منذ سنوات وتزويدهم بكل أنواع الأسلحة.

وأشار الكاتبان إلى وجود أصوات متضاربة داخل الإدارة الأمريكية إزاء توسيع برنامج وكالة “سي آي إيه”، فمنهم من يؤيد إمداد الإرهابيين بمزيد من الأسلحة الثقيلة، ومن بين هؤلاء رئيس الوكالة ذاتها جون برينان ووزير الدفاع الامريكي اشتون كارتر، في حين أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين عن ارتيابهم إزاء توسيع برنامج وكالة “سي آي ايه” وأكد مسؤولون آخرون رفضهم الكامل لذلك مبينين أن تدخل واشنطن المتزايد “سيزيد حدة الازمة في سورية ويهدد بمواجهة مع روسيا”.

وأوضح الكاتبان أن تياراً آخر في الإدارة الأمريكية يرى أن عدم التدخل في الأزمة في سورية “يهدد بخسارة الولايات المتحدة لتأثيرها على الشركاء الإقليميين”، وذلك في إشارة واضحة الى الأنظمة الحاكمة في السعودية وقطر وتركيا التي دأبت على دعم التنظيمات الارهابية منذ بداية الأزمة في سورية وتزويدهم بشتى أنواع الأسلحة والدعم المادي واللوجيستي.

وفي هذا السياق أشار الكاتبان الى أن بعض شركاء واشنطن بمن فيهم تركيا أعربوا عن “خيبة أملهم” من التراجع المحتمل عن خطة تزويد الإرهابيين بمزيد من الأسلحة ومن المرجح أن يبدؤوا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن توريد الأسلحة الثقيلة لهذه التنظيمات الإرهابية.

كما انتقد مسؤولون أمريكيون برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية في تسليح وتدريب الإرهابيين، وقال أحد هؤلاء المسؤولين: إن “الوقت حان للنظر بجدية فيما اذا كان المقاتلون الذين تدعمهم وكالة سي آي ايه ما زالوا “معتدلين” فعلاً وما اذا كان برنامج الوكالة قادراً على تحقيق أي شيء غير تعقيد الوضع في سورية”، وأكد المسؤول الأمريكي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن “مقاتلي “المعارضة” لا يحققون أي شيء على الأرض ويهيمن عليهم المتطرفون”.

وفي دليل واضح على نية الإدارة الأمريكية إطالة أمد الأزمة في سورية واستمرار معاناة الشعب السوري ولا سيما في حلب، أقر مسؤولون أمريكيون أن الإرهابيين “سيفتحون جبهات جديدة أخرى في مناطق متفرقة من سورية” عندما يتمكّن الجيش العربي السوري من إعادة الأمن والاستقرار الى مدينة حلب.

سانا